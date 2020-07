Queres uma mente tranquila? Move o teu corpo.

"O som é uma força muito poderosa na nossa vida, mas é pouco apreciado como tal", afirma Nina Kraus, doutorada, fundadora e diretora do Brainvolts Auditory Neuroscience Laboratory da Universidade de Northwestern. Durante toda a sua carreira, Kraus explorou a forma como o cérebro processa o som. Trabalhou com pessoas que sofreram carências linguísticas durante a infância e que por isso têm dificuldade em concentrar-se. Trabalhou com músicos e pessoas bilingues, cuja capacidade para processar o som é mais elevada. Agora, no estudo mais recente do seu laboratório, dirigiu a sua atenção para um novo grupo de participantes. "Queríamos saber se existe alguma distinção no processamento de som de um atleta de elite", afirma.



Para descobrir a resposta, o laboratório de Kraus trabalhou com perto de 1000 participantes. Metade eram atletas da Division I e a outra metade era constituída por estudantes universitários comuns. Os cientistas avaliaram a reação elétrica dos cérebros dos participantes depois de ouvirem a sílaba "da". Qual o resultado? Os atletas demonstraram de forma consistente níveis mais baixos de "ruído de fundo neural" do que os participantes que não eram atletas.