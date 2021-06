Como gerir a dor crónica e viver melhor, segundo a opinião da psicoterapeuta Nicole Sachs

A incomodativa dor no fundo das costas pode significar que tens de abrandar o ritmo, mas não necessariamente no ginásio. A psicoterapeuta Nichole Sachs aprendeu por experiência própria que o incómodo físico pode ter origem num conflito emocional não resolvido e que abordar este último pode permitir não só viver com menos dores, mas também mais feliz. Depois de um médico lhe ter dito que tinha de ser submetida a uma grande intervenção cirúrgica devido a um problema sério na coluna e que, mesmo assim, nunca mais teria novamente a mobilidade que desejava, Sachs começou a fazer experiências corpo-mente em si própria para descobrir outra forma de enfrentar a situação. E não é que conseguiu? Neste episódio, a atleta revela a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance da Nike, a sua jornada com a dor, como se curou a si própria e como agora ajuda outros a fazerem o mesmo. As suas experiências com a redução do ritmo, a elaboração de um diário e a gestão de sentimentos reprimidos (incluindo o facto de, por vezes, odiar a maternidade) podem ajudar-nos a todos a compreender e diminuir os nossos próprios problemas crónicos.