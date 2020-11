Devo fazer uma pausa durante o treino?

HIIT sem desistir

Por definição, o formato de treino intervalado de alta intensidade incorpora períodos de recuperação no meio do treino, pois alterna entre períodos de esforço e períodos de descanso. Os intervalos de descanso servem para baixar a tua frequência cardíaca, o que resulta em picos de aumento de descida da frequência cardíaca que podem melhorar a tua condição cardiovascular. No entanto, tal como acontece com o levantamento de pesos, "estes intervalos para descanso dão também tempo para a eliminação de subprodutos que de outra forma se acumulariam muito rapidamente e te impediriam de manter o esforço", afirma Buckingham.



Obviamente, todos os treinos HIIT são diferentes. Por exemplo, em pista, um treino HIIT pode corresponder a três séries de quatro sprints de 400 metros com um intervalo para descanso entre cada um, enquanto uma sessão tradicional de Tabata com peso corporal é constituída por oito rondas de 20 segundos com 10 segundos de descanso. Independentemente do teu treino, Rothstein afirma que o teu período de descanso deve ser suficientemente longo para que consigas recuperar o fôlego e manter uma conversa, mas suficientemente curto para que os teus músculos não arrefeçam e consigas passar à ronda seguinte com a máxima velocidade. Para otimizar o teu tempo de descanso, experimenta ficar de pé com as mãos nos joelhos, uma investigação da Western Washington University sugere que esta posição pode melhorar a respiração o que te pode ajudar a recuperar mais rapidamente entre os períodos de exercícios.



Independentemente da forma como aproveites os teus intervalos de recuperação a meio do treino, lembra-te de que o objetivo é recuperar energias para conseguires dar o teu máximo nos momentos certos. Se a determinada altura o facto de recuperares o fôlego fizer com que te sintas demasiado relaxado para depois retomar, experimenta intervalos com outra duração até encontrares a adequada. Quanto mais personalizado for o teu treino, até mesmo nos momentos de pausa, melhores serão os resultados a nível físico e mental.