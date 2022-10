Made to Play: Rozgrywający

Rozgrywający to liderzy Made to Play w lokalnych społecznościach, których celem jest zachęcanie dzieci do ruchu. Jedną grupą Rozgrywających są ambasadorzy Nike Community Ambassadors – pracownicy sklepów Nike, którzy odbyli szkolenie w tym kierunku. Robią wszystko, aby propagować zobowiązanie Nike Made to Play na całym świecie i zapewnić dzieciom ze swoich społeczności możliwość uprawiania sportu. Są również współtwórcami inspirującego podręcznika, dzięki któremu osoby takie jak Ty mogą zaangażować się w prace na rzecz własnego otoczenia i zostać Rozgrywającymi.