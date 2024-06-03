Skup się na postępach, nie wynikach
Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt
Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerkami i partnerami ze społeczności oraz ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pozwoli wspierać młode sportowczynie, dodawać im odwagi i udzielać im rad.
Świadomość, że doskonalimy nasze umiejętności, jest niesamowicie pokrzepiająca. Dziewczęta potrzebują trenerek i trenerów, którzy pomogą im cieszyć się z postępów niezależnie od wyniku rozgrywki. To nadaje sportowi znaczenie. Każdy zamach i bieg, każde podanie i uderzenie pozwalają się czegoś nauczyć. Podobnie jak każda pomyłka, każde pudło i każdy błąd.
W teoriach coachingowych podejście to nazywa się „pełnym przyswojeniem” – to zespół technik zwiększających motywację, zachęcających do wysiłku, rozwijających zdolności sportowe i pomagających obniżyć poziom stresu. Trenerki, które korzystają z koncepcji pełnego przyswojenia, zapewniają młodym osobom możliwość angażowania się i samodzielnej nauki. Realizując koncepcję pełnego przyswojenia, trenerki zwracają uwagę na następujące kwestie:
- Rzeczy, które można kontrolować:
Jeśli, trenując kogoś, kładziesz nacisk na kwestie, nad którymi sportsmenki mogą mieć kontrolę – takie jak wkładanie wysiłku, próbowanie nowych rozwiązań czy niepoddawanie się, gdy napotka się problem – pomagasz im rozwijać konkretne umiejętności, nie przejmując się przesadnie rezultatami. Dzięki skupianiu się na kwestiach, które mogą kontrolować, sportsmenki uczą się, że same mogą kształtować swoją ścieżkę i to od nich zależy, jakimi zawodniczkami staną się w przyszłości.
- Rzeczy, które można kontrolować:
Nikt nie staje się Sereną Williams chwilę po wzięciu rakiety tenisowej do ręki. Jeśli więc zawodniczka, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z tenisem, porównuje się do Sereny czy nawet najlepszej zawodniczki z zespołu, może gorzko się rozczarować. Zamiast tego warto cieszyć się z małych zwycięstw – pierwszego przebicia piłki za siatkę, rekordowej wymiany lub pierwszego serwisu znad głowy. Pozwoli jej to zachować motywację do dalszej nauki.
- Radzenie sobie z błędami:
Radzenie sobie z błędami: dziewczęta zazwyczaj przeżywają błędy inaczej niż chłopcy, często traktując je bardziej osobiście, co może prowadzić do szybkiej rezygnacji z aktywności z powodu dyskomfortu. Wiedza o tym, jak należy radzić sobie z niepowodzeniami, pozwala dziewczętom nabierać większej pewności siebie, koncentrować się na kolejnym zagraniu i czerpać radość ze sportu.
Dziewczęta chcą mieć świadomość, że robią postępy – nie chodzi tylko o same zwycięstwa i porażki, ale o nabywanie nowych umiejętności. Nikt nie rodzi się z mistrzowskim pucharem w ręku. Rozwój wymaga czasu, dlatego świętowanie małych codziennych sukcesów (zdobycia nowych umiejętności, starań, wzajemnego dopingu, pracy w zespole) jest tak samo istotne, jak w przypadku zwycięskich meczów i strzelonych bramek.
Przygotuj je na sukces
- Doceniaj zdobywanie umiejętności
Nie wystarczy, że dziewczęta będą coraz lepsze w danej dziedzinie. Muszą o tym wiedzieć. Doping i niepohamowana radość, a także przemyślane wskazówki i monitorowanie postępów pomagają dziewczętom zwiększać swoją pewność siebie i sprawiają, że chętniej próbują nowych rzeczy.
- Doceniaj wkład każdej osoby
Każda osoba daje zespołowi różne atuty w różnych momentach. Każdy wkład jest cenny dla zespołu, więc pamiętaj, aby doceniać dziewczęta, które próbują nowych rzeczy, nawet jeśli rezultaty są dalekie od ideału. Chwal zawodniczki, które głośno dopingują swoje koleżanki, podają piłkę częściej niż w poprzednim tygodniu i pracują wyjątkowo ambitnie.
- Dobieraj dzieci według umiejętności
Podczas aktywności grupowych warto dobierać dzieci zgodnie z ich umiejętnościami. Dzięki temu mogą szybciej się rozwijać, a stawianie sobie nawzajem wyzwań przychodzi im łatwiej. Jeśli jednak istnieje pomiędzy nimi duża różnica umiejętności, poproś lepsze zawodniczki, aby pomogły w nauce nowym koleżankom.
Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób dodawać odwagi dziewczętom ze swojej społeczności.