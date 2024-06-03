Skup się na postępach, nie wynikach

W teoriach coachingowych podejście to nazywa się „pełnym przyswojeniem” – to zespół technik zwiększających motywację, zachęcających do wysiłku, rozwijających zdolności sportowe i pomagających obniżyć poziom stresu. Trenerki, które korzystają z koncepcji pełnego przyswojenia, zapewniają młodym osobom możliwość angażowania się i samodzielnej nauki. Realizując koncepcję pełnego przyswojenia, trenerki zwracają uwagę na następujące kwestie:

Rzeczy, które można kontrolować:

Jeśli, trenując kogoś, kładziesz nacisk na kwestie, nad którymi sportsmenki mogą mieć kontrolę – takie jak wkładanie wysiłku, próbowanie nowych rozwiązań czy niepoddawanie się, gdy napotka się problem – pomagasz im rozwijać konkretne umiejętności, nie przejmując się przesadnie rezultatami. Dzięki skupianiu się na kwestiach, które mogą kontrolować, sportsmenki uczą się, że same mogą kształtować swoją ścieżkę i to od nich zależy, jakimi zawodniczkami staną się w przyszłości. Rzeczy, które można kontrolować:

Nikt nie staje się Sereną Williams chwilę po wzięciu rakiety tenisowej do ręki. Jeśli więc zawodniczka, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z tenisem, porównuje się do Sereny czy nawet najlepszej zawodniczki z zespołu, może gorzko się rozczarować. Zamiast tego warto cieszyć się z małych zwycięstw – pierwszego przebicia piłki za siatkę, rekordowej wymiany lub pierwszego serwisu znad głowy. Pozwoli jej to zachować motywację do dalszej nauki. Radzenie sobie z błędami:

Radzenie sobie z błędami: dziewczęta zazwyczaj przeżywają błędy inaczej niż chłopcy, często traktując je bardziej osobiście, co może prowadzić do szybkiej rezygnacji z aktywności z powodu dyskomfortu. Wiedza o tym, jak należy radzić sobie z niepowodzeniami, pozwala dziewczętom nabierać większej pewności siebie, koncentrować się na kolejnym zagraniu i czerpać radość ze sportu.

Dziewczęta chcą mieć świadomość, że robią postępy – nie chodzi tylko o same zwycięstwa i porażki, ale o nabywanie nowych umiejętności. Nikt nie rodzi się z mistrzowskim pucharem w ręku. Rozwój wymaga czasu, dlatego świętowanie małych codziennych sukcesów (zdobycia nowych umiejętności, starań, wzajemnego dopingu, pracy w zespole) jest tak samo istotne, jak w przypadku zwycięskich meczów i strzelonych bramek.