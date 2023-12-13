Pomóż dziewczętom słuchać swojego ciała

Źródłem radości związanej ze sportem powinno być dla dziewcząt jego uprawianie, a nie to, jak wyglądają. To bardzo powszechne, że dziewczęta przejmują się, a nawet martwią swoim wyglądem. Może to się przejawiać przez porównywanie siebie do innych, negatywne, pozytywne lub po prostu zbyt częste mówienie o swoim wyglądzie czy unikanie określonych aktywności ze względu na strach przed byciem ocenianą. Zachęcając dziewczęta do tego, aby doceniały i szanowały swoje ciało – ze wszystkimi jego możliwościami, ograniczeniami i unikalnymi cechami – oraz do tego, by go słuchały, możemy zwiększyć ich pewność siebie związaną z tym obszarem oraz pomóc im czerpać większą radość ze sportu.

Istnieje wiele powodów tego, że dziewczęta nie słuchają swoich ciał. Mogą na przykład ignorować uczucie głodu i rezygnować z posiłków, ponieważ martwią się swoją wagą. Mogą też lekceważyć urazy, ponieważ nie chcą opuszczać meczu. Koleżanki z zespołu, trenerki i trenerzy oraz rodzice mogą nieświadomie zachęcać dziewczęta do ignorowania tego, czego potrzebują ich ciała. Ile dziewcząt słyszało przecież, że dramatyzuje? Musimy znormalizować i docenić to, że dziewczęta słuchają swoich ciał i uprawiają sport w taki sposób, który im odpowiada.