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Pomóż dziewczętom słuchać swojego ciała

Szczera rozmowa

Słuchając swoich ciał i ucząc się od nich, dziewczęta są w stanie zaakceptować i docenić to, do czego są zdolne oraz czego doświadczają. Jednocześnie mogą zadbać o to, czego potrzebują ich ciała podczas uprawiania sportu. Pomóżmy im kontynuować ich sportową przygodę.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023
Czas czytania: 4 min
Pomóż dziewczętom słuchać swojego ciała

Źródłem radości związanej ze sportem powinno być dla dziewcząt jego uprawianie, a nie to, jak wyglądają. To bardzo powszechne, że dziewczęta przejmują się, a nawet martwią swoim wyglądem. Może to się przejawiać przez porównywanie siebie do innych, negatywne, pozytywne lub po prostu zbyt częste mówienie o swoim wyglądzie czy unikanie określonych aktywności ze względu na strach przed byciem ocenianą. Zachęcając dziewczęta do tego, aby doceniały i szanowały swoje ciało – ze wszystkimi jego możliwościami, ograniczeniami i unikalnymi cechami – oraz do tego, by go słuchały, możemy zwiększyć ich pewność siebie związaną z tym obszarem oraz pomóc im czerpać większą radość ze sportu.

Istnieje wiele powodów tego, że dziewczęta nie słuchają swoich ciał. Mogą na przykład ignorować uczucie głodu i rezygnować z posiłków, ponieważ martwią się swoją wagą. Mogą też lekceważyć urazy, ponieważ nie chcą opuszczać meczu. Koleżanki z zespołu, trenerki i trenerzy oraz rodzice mogą nieświadomie zachęcać dziewczęta do ignorowania tego, czego potrzebują ich ciała. Ile dziewcząt słyszało przecież, że dramatyzuje? Musimy znormalizować i docenić to, że dziewczęta słuchają swoich ciał i uprawiają sport w taki sposób, który im odpowiada.

Pomóż dziewczętom słuchać swojego ciała

W związku z tym mamy dla Ciebie trzyetapowy test zmysłów. To pomocne narzędzie dla trenerek i trenerów oraz rodziców, z którego można skorzystać w dowolnym miejscu i czasie. Ten prosty system pomoże młodym sportowczyniom sprawdzić, czego potrzebują ich ciała. Wykonaj ze swoją podopieczną poniższe kroki i zobacz, jak buduje więź ze swoim ciałem i uczy się mu ufać.

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    Krok 1: zwolnij

    Poproś ją, aby się zatrzymała i wykonała trzy głębokie oddechy, wdychając powietrze nosem i wydychając ustami.

    Jeśli będzie czuła się z tym komfortowo, poproś ją, aby zamknęła oczy.

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    Krok 2: zbadaj swoje ciało

    Poproś ją, aby zbadała swoje ciało od góry do dołu. Powiedz jej, aby zwracała uwagę na to, co czuje jej ciało i gdzie.

    Co zauważa? Na przykład, czy jest jej zimno, czy jest głodna?

    Czy jej ciało czegoś potrzebuje? Na przykład, czy czuje napięcie w ramionach, czy potrzebuje jedzenia?

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    Krok 3: idź do przodu

    Teraz, gdy badanie ma już za sobą, musi postępować tak, aby zaspokoić potrzeby swojego ciała. Na przykład rozciągnąć obszary, w których czuje napięcie, lub zjeść małą przekąskę. Być może niczego nie potrzebuje, więc nie musi nic zmieniać.

    Może wykonywać to ćwiczenia w dowolnym miejscu i czasie. Na przykład przed rozpoczęciem treningu lub w drodze na mecz.

    To krótka forma dbania o siebie, która pomoże jej wzmocnić więź z własnym ciałem. Pamiętaj o tym i wykonuj to ćwiczenie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Dzięki takim czynnościom pokazujemy dziewczętom, że zwracamy uwagę na ich uczucia i ufamy im, że same najlepiej wiedzą, jak się czują. Stwórzmy pokolenie sportowczyń mających mocną więź z własnym ciałem, dbających o nie i szanujących je.

Body Confident Sport to program realizowany przez Nike i Dove, którego celem jest zwiększenie u dziewcząt pewności siebie związanej z ciałem oraz sprawienie, że sport stanie się przestrzenią, w której dziewczęta będą czuły się, jak u siebie. Treść programu została opracowana we współpracy z Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport oraz Centre for Appearance Research.

Szczegółowe informacje o tych materiałach znajdują się na stronie:

www.bodyconfidentsport.com

Pomóż dziewczętom słuchać swojego ciała

Data pierwszej publikacji: 13 grudnia 2023

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