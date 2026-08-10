Elastyczne podejście do funkcjonalności ciała

Wszystkie jesteśmy różne, nie ma też dwóch takich samych ciał. W związku z tym jako trenerka lub trener, a także jako rodzic musisz akceptować i szanować każdy wygląd oraz wszystkie różnice. Pamiętaj, że nasza płeć, orientacja seksualna, religia, nasze pochodzenie etniczne i nasz stopień niepełnosprawności oraz inne przekonania i cechy wpływają na to, jak postrzega nasz reszta świata. Więc gdy krytykujesz wygląd danej osoby, krytykujesz to, kim jest i jakie postawy wybiera.

Nasze słowa mają wielką moc i kształtują to, w jaki sposób dziewczęta widzą siebie w sporcie. Zanim zajmiemy się tym, jak się komunikować z dziewczętami, zastanówmy się nad swoją własną pewnością siebie związaną z ciałem. Ostatecznie sposób myślenia i mówienia o swoim ciele wpływa na to, jak Twoje dziecko lub sportowczynie, którymi się opiekujesz, myślą i mówią o swoich ciałach. Zadaj sobie pytanie, czy wypowiadasz się negatywnie o swoim ciele lub ciałach innych osób w obecności dzieci i jaki przekaz płynie z Twojego zachowania.

Jeśli natomiast chodzi o samą komunikację z dziewczętami, chcemy, aby nastawienie „jak wygląda moje ciało” zmieniło się u nich w nastawienie „co potrafi i czego doświadcza moje ciało”. Ta zmiana może pomóc dziewczętom budować lepszą wieź ze swoim ciałem i koncentrować się na występach na boisku czy bieżni, a nie na wyglądzie, restrykcyjnych dietach czy nadmiernym wysiłku podczas treningu.