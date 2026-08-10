Elastyczne podejście do funkcjonalności ciała
Szczera rozmowa
Wiele dziewcząt myśli o tym, jak wygląda, a nie o tym, do czego zdolne są ich ciała i czego doświadczają w sporcie. Odpowiednio dobierając słowa podczas rozmowy, możesz pomóc dziewczętom zmienić ich nastawienie do aktywności fizycznej.
Wszystkie jesteśmy różne, nie ma też dwóch takich samych ciał. W związku z tym jako trenerka lub trener, a także jako rodzic musisz akceptować i szanować każdy wygląd oraz wszystkie różnice. Pamiętaj, że nasza płeć, orientacja seksualna, religia, nasze pochodzenie etniczne i nasz stopień niepełnosprawności oraz inne przekonania i cechy wpływają na to, jak postrzega nasz reszta świata. Więc gdy krytykujesz wygląd danej osoby, krytykujesz to, kim jest i jakie postawy wybiera.
Nasze słowa mają wielką moc i kształtują to, w jaki sposób dziewczęta widzą siebie w sporcie. Zanim zajmiemy się tym, jak się komunikować z dziewczętami, zastanówmy się nad swoją własną pewnością siebie związaną z ciałem. Ostatecznie sposób myślenia i mówienia o swoim ciele wpływa na to, jak Twoje dziecko lub sportowczynie, którymi się opiekujesz, myślą i mówią o swoich ciałach. Zadaj sobie pytanie, czy wypowiadasz się negatywnie o swoim ciele lub ciałach innych osób w obecności dzieci i jaki przekaz płynie z Twojego zachowania.
Jeśli natomiast chodzi o samą komunikację z dziewczętami, chcemy, aby nastawienie „jak wygląda moje ciało” zmieniło się u nich w nastawienie „co potrafi i czego doświadcza moje ciało”. Ta zmiana może pomóc dziewczętom budować lepszą wieź ze swoim ciałem i koncentrować się na występach na boisku czy bieżni, a nie na wyglądzie, restrykcyjnych dietach czy nadmiernym wysiłku podczas treningu.
Czego nie mówić
Staraj się unikać wypowiedzi i rozmów skupiających się na wyglądzie dziewcząt. Zwracaj też uwagę na poniższe dialogi wśród dziewcząt:
- „Świetnie wyglądasz. Schudłaś?”
- „Musisz być większa, aby lepiej bronić”.
- „Gdy będziesz szczuplejsza, poprawisz swoją szybkość”.
- „Będziesz w stanie skakać wyżej, jeśli zgubisz kilka kilogramów”.
- „Zasługujesz na tę babeczkę. Trenowałaś dziś naprawdę ciężko!”
- „Na pewno powinnaś to jeść?”
- „Wyglądam okropnie. Cała się spociłam i zmył mi się makijaż”.
- „Widziałaś jej nogi? Są całe w rozstępach”.
- „Myślę, że nie powinna podnosić ciężarów. Będzie przez to zbyt masywna, a chłopaki nie lubią takich dziewczyn”.
Co możesz powiedzieć
Stawiaj na wypowiedzi i rozmowy skupiające się na tym, do czego są zdolne i czego doświadczają ciała dziewcząt. Na przykład:
- „Zróbmy kilka ćwiczeń na zwinność, aby rozgrzać mięśnie”.
- „Pomyśl o tym, w jakiej pozycji znajdują się twoje ramiona. Zadbaj o to, aby były wysunięte do przodu, a następnie oddaj rzut”.
- „Dobra robota! Jesteś mistrzynią [wstaw tu umiejętność]!”
- „Ale mocny strzał!”
- „Wyglądałaś na taką szczęśliwą i wolną podczas tańca!”
- „Jak czuje się twoje ciało po wczorajszym intensywnym treningu?”
- „Pamiętaj, aby najeść się po meczu”.
- „Nie zapomnij o rozciąganiu po aktywności. Nie chcesz przecież odnieść kontuzji”.
- Pamiętaj, że Twoje ciało to coś więcej niż sam wygląd. Twoje ciało jest zdolne do robienia, doświadczania i osiągania niesamowitych rzeczy.
Te małe przesunięcia akcentów podczas rozmów mogą przełożyć się na wielką zmianą w kulturze sportowej i pewności siebie dziewcząt związanej z ciałem. Chodzi o to, aby tworzyć środowiska sportowe, w których ciała dziewcząt będą czymś więcej niż obiektem, na który się patrzy – jednostką doświadczającą cudów ruchu, przyjaźni i rywalizacji.
Body Confident Sport to program realizowany przez Nike i Dove, którego celem jest zwiększenie u dziewcząt pewności siebie związanej z ciałem oraz sprawienie, że sport stanie się przestrzenią, w której dziewczęta będą czuły się, jak u siebie. Treść programu została opracowana we współpracy z Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport oraz Centre for Appearance Research.
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