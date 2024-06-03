Pozwól im rywalizować

Dziewczęta uwielbiają sport i ostrą grę. Potwierdzają to badania: 3/4 dziewcząt mówi, że najbardziej w sporcie lubi rywalizację. Lubią też sporty zespołowe, w których wygrywanie i dobra zabawa są tak samo ważne. Wiemy, że dziewczęta ani nie są delikatne, ani bardziej niż chłopcy podatne na urazy. Przede wszystkim chcą po prostu uprawiać sport.

Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że każdy trening ma być walką na całego, w której chodzi tylko o zwycięstwo. Oznacza to, że należy znaleźć sposób na zaangażowanie dziewcząt w przyjacielską rywalizację, podczas której mogą rozwijać kluczowe umiejętności.

Najlepsze są aktywności, które wymagają ciągłego bycia w ruchu, a przestoje ograniczają do minimum. Świetnym wyborem są wszystkie gry, które uczą komunikacji, pracy w zespole, rozwiązywania problemów i umiejętności ruchowych. Oto kilka prostych i przyjemnych aktywności, które pomogą w nauce tych zagadnień i zachęcą dziewczęta do ruchu.