Pozwól im rywalizować
Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt
Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerkami i partnerami ze społeczności oraz ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pozwoli wspierać młode sportowczynie, dodawać im odwagi i udzielać im rad.
Dziewczęta uwielbiają sport i ostrą grę. Potwierdzają to badania: 3/4 dziewcząt mówi, że najbardziej w sporcie lubi rywalizację. Lubią też sporty zespołowe, w których wygrywanie i dobra zabawa są tak samo ważne. Wiemy, że dziewczęta ani nie są delikatne, ani bardziej niż chłopcy podatne na urazy. Przede wszystkim chcą po prostu uprawiać sport.
Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że każdy trening ma być walką na całego, w której chodzi tylko o zwycięstwo. Oznacza to, że należy znaleźć sposób na zaangażowanie dziewcząt w przyjacielską rywalizację, podczas której mogą rozwijać kluczowe umiejętności.
Najlepsze są aktywności, które wymagają ciągłego bycia w ruchu, a przestoje ograniczają do minimum. Świetnym wyborem są wszystkie gry, które uczą komunikacji, pracy w zespole, rozwiązywania problemów i umiejętności ruchowych. Oto kilka prostych i przyjemnych aktywności, które pomogą w nauce tych zagadnień i zachęcą dziewczęta do ruchu.
Chcemy, aby dzieci ruszały się jak najwięcej – one same też tego chcą. W związku z tym należy zmodyfikować gry takie jak berek, które polegają na eliminowaniu osób biorących w nich udział. W zmienionej wersji berka bycie złapanym oznacza konieczność zatrzymania się na pięć sekund i wykrzyknięcia nazwiska ulubionego sportowca / ulubionej sportowczyni lub nazwy ulubionej drużyny. Następnie dana osoba wraca do gry.
Zdolność do rywalizacji oznacza również, że dziewczęta muszą mieć odpowiednią odzież – dostosowaną nie tylko do danej dyscypliny, ale też do ich ciał. Jeśli jedna z dziewcząt wydaje się odczuwać dyskomfort lub z własnej woli schodzi z placu gry, może to oznaczać, że potrzebuje właściwego stroju, na przykład stanika sportowego. Zajmij się tą sprawą w sposób, który będzie dla niej najbardziej odpowiedni, angażując rodziców lub inne osoby, które sprawują nad nią opiekę, aby zadbać o jej wygodę i bezpieczeństwo podczas aktywności.
Przygotuj je na sukces
- Wyznacz osobiste cele
Wybieraj aktywności, które pozwalają dziewczętom mierzyć postępy osiągane w miarę upływu czasu, zachęcając je tym samym do podnoszenia własnej poprzeczki. Wszystko związane z określoną liczbą powtórzeń, szybkością, wysokością lub dystansem można łatwo zmierzyć, dzięki czemu dziewczęta wiedzą, kiedy ustanawiają kolejne rekordy życiowe. A gdy już się to stanie, pamiętaj, aby świętować z nimi te chwile.
- Nie pozwól na nudę
Nadawaj priorytet aktywnościom, podczas których dzieciaki są w ciągłym ruchu. Oznacza to unikanie (lub modyfikowanie) aktywności, które wiążą się ze staniem w kolejce, czekaniem na swoje zagranie lub odpadaniem. Ustaw stacje, aby ograniczyć czekanie w kolejce i pozwolić dzieciom doskonalić umiejętności ruchowe podczas przechodzenia od jednej stacji do drugiej. W przypadku gier wiążących się z odpadaniem znajdź sposób na to, aby wyeliminowane osoby szybko wracały do gry, takie jak np. „ratowanie” przez inne osoby z drużyny.
- Rywalizujcie całym zespołem
Na treningach staraj się wybierać gry, podczas których dzieciaki mogą wspólnie jako zespół pracować nad rozwiązaniem problemu. Być może będą musiały wspólnie opracować strategię, aby przejść przez tor przeszkód bez oddalania się od siebie dalej niż na długość ręki. Świetnym pomysłem są również sztafety i inne gry, w których grupa ma wspólny cel.