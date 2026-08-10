Dostosuj przestrzeń do potrzeb dziewcząt

Dziewczęta potrzebują dopasowanego sprzętu, odpowiedniego ubrania, znajdujących się blisko czystych i bezpiecznych miejsc, w których mogą zadbać o higienę, oraz treningów odbywających się w miejscach i porach niezagrażających ich bezpieczeństwu. Być może nie da się zbudować lepszej łazienki, ale można zadbać o komfort i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej dzięki odpowiedniemu planowaniu godzin i miejsc treningów.

Należy pamiętać, że niewiele dziewcząt zachęca się do uprawiania sportu. Samo rozpoczęcie uprawiania sportu jest ryzykowne, dlatego tak ważne jest tworzenie pozytywnego i zdrowego środowiska, w którym dziewczęta będą czuły się bezpiecznie i będą mogły czerpać ze sportu radość bez żadnych ocen i dyskryminacji.