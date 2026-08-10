Dostosuj przestrzeń do potrzeb dziewcząt
Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt
Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerami społecznościowymi oraz ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pomoże wspierać młode sportowcznie, dodawać im odwagi i udzielać im rad.
Sprzęty oraz obiekty sportowe zwykle nie są niestety dostosowane do potrzeb dziewcząt. Nie ma w tym złej woli, ale widać to na wielu przykładach. Konieczność szukania toalety po drugiej stronie parku czy grania w strojach, których używają też zespoły chłopców, to dowód na to, że o sportowczyniach myśli się dopiero w drugiej kolejności. Sprzęty ochronne również nie zawsze są projektowane z myślą o dziewczętach, co sprawia, że są źle dopasowane, niewygodne, a czasami również niebezpieczne.
„Dziewczęta zbyt często muszą radzić sobie z takimi przeszkodami, co negatywnie wpływa na ich stosunek do sportu”.
Dziewczęta potrzebują dopasowanego sprzętu, odpowiedniego ubrania, znajdujących się blisko czystych i bezpiecznych miejsc, w których mogą zadbać o higienę, oraz treningów odbywających się w miejscach i porach niezagrażających ich bezpieczeństwu. Być może nie da się zbudować lepszej łazienki, ale można zadbać o komfort i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej dzięki odpowiedniemu planowaniu godzin i miejsc treningów.
Należy pamiętać, że niewiele dziewcząt zachęca się do uprawiania sportu. Samo rozpoczęcie uprawiania sportu jest ryzykowne, dlatego tak ważne jest tworzenie pozytywnego i zdrowego środowiska, w którym dziewczęta będą czuły się bezpiecznie i będą mogły czerpać ze sportu radość bez żadnych ocen i dyskryminacji.
Przygotuj je na sukces
- Zadbaj o ich bezpieczeństwo i poczucie przynależności
Sprawdź wcześniej miejsce treningu, aby mieć pewność, że jest bezpieczne, dobrze oświetlone i odpowiednio wyposażone. Łazienki powinny być łatwo dostępne i zapewniać prywatność. Jeśli dane miejsce nie spełnia Waszych potrzeb, poszukaj alternatywnych rozwiązań, np. innej sali gimnastycznej lub innego parku albo zaplanuj trening przed zmrokiem.
- Stwórz środowisko otwarte dla wszystkich
Pozwól im poczuć się częścią zespołu. Normy związane z tożsamością płciową cały czas się zmieniają, dlatego zadbaj o to, aby wszystkie dzieci czuły, że należą do grupy. Zacznij od używania języka, który daje im do zrozumienia, że są jej częścią. Zamiast form męskich lub niewłaściwych zaimków, używaj inkluzywnych terminów, takich jak „zespół” czy „zawodniczki”. Pozwól im również zaadaptować przestrzeń – nawet jeśli ma się to sprowadzić do zawieszenia banera z nazwą lub symbolem zespołu.
- Zadbaj o odpowiednie wyposażenie
Dziewczęta i chłopcy mają różne potrzeby, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Ważne, aby brać pod uwagę to, jak rozmiar ubrań, ochraniaczy czy strojów wpływa na odczucia dziewcząt. Jedna z dziewcząt siedzi z boku, choć wcześniej jej się to nie zdarzało? Być może odczuwa jakiś dyskomfort. Dowiedz się, co się dzieje, i postaraj się jej pomóc, aby mogła wrócić do gry.
Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób dodawać odwagi dziewczętom ze swojej społeczności.