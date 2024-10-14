Trenowanie sportowczyń noszących hidżab

Hidżab to okrycie głowy noszone przez niektóre muzułmanki. To tradycyjny symbol skromności i prywatności, mający znaczenie religijne, kulturowe i rodzinne.



Dziewczęta decydują się na noszenie hidżabu w różnym wieku. Niektóre zaczynają go nosić już w okresie dojrzewania, a nawet wcześniej. Inne zakładają go po ślubie, w określonym wieku lub wtedy, gdy czują, że nadszedł na to czas. Niektóre kobiety noszą go wtedy, gdy uważają to za stosowne, inne – tylko podczas czynności religijnych, jeszcze inne – w obecności mężczyzn, którzy nie są ich krewnymi.