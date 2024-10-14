Trenowanie sportowczyń noszących hidżab
Trenowanie dla poczucia przynależności
W Nike wierzymy, że sport ma niezwykłą moc, dzięki której pcha świat do przodu – a wszystko zaczyna się od dzieci. Mamy świadomość, że aktywne dzieci są nie tylko zdrowsze, ale też lepiej radzą sobie w szkole, w swoim otoczeniu i w przyszłej pracy. Dotyczy to zwłaszcza dziewcząt, które często są mniej aktywne od chłopców i nie mają tak wielu okazji do uprawiania sportu jak oni.
Odpowiedni produkt może znacząco wpływać na sposób uprawiania sportu przez dziewczęta, szczególnie przez te, które noszą hidżab. Może on stać się dla nich źródłem siły i mocy zarówno na boisku, jak i poza nim.
Dzięki temu przewodnikowi dowiesz się, w jaki sposób przekazywać informacje i dawać wsparcie sportowczyniom noszącym hidżab oraz osobom z ich drużyny.
Dziewczęta nigdy nie powinny być stawiane przed wyborem pomiędzy sportem a wiarą.
Dziękujemy za wszystko, co robisz, aby zachęcić więcej dziewcząt do aktywności!
„Opowiadając swoją historię, chcę zachęcić kolejne pokolenia do uprawiania sportów, które zwykle były dla nas niedostępne, takich jak na przykład szermierka, pływanie czy gimnastyka”.
– Ibtihaj Muhammad
szablistka, pierwsza muzułmanka ze Stanów Zjednoczonych, która zdobyła medal olimpijski
Czym jest hidżab
Hidżab to okrycie głowy noszone przez niektóre muzułmanki. To tradycyjny symbol skromności i prywatności, mający znaczenie religijne, kulturowe i rodzinne.
Dziewczęta decydują się na noszenie hidżabu w różnym wieku. Niektóre zaczynają go nosić już w okresie dojrzewania, a nawet wcześniej. Inne zakładają go po ślubie, w określonym wieku lub wtedy, gdy czują, że nadszedł na to czas. Niektóre kobiety noszą go wtedy, gdy uważają to za stosowne, inne – tylko podczas czynności religijnych, jeszcze inne – w obecności mężczyzn, którzy nie są ich krewnymi.
Noszenie luźnego hidżabu podczas uprawiania sportu może być kłopotliwe i niebezpieczne. Podobnie jak w przypadku innych elementów stroju, luźne, nieprzewiewne materiały opadające na oczy i nieodprowadzające wilgoci znacznie utrudniają uprawianie sportów, takich jak np. koszykówka czy piłka nożna. Sportowy hidżab (lub dopasowany hidżab bez szpilek czy innych zapięć, które mogą się odczepić) umożliwia dziewczętom ruch – a dziewczęta, które się ruszają, mogą poruszyć cały świat.
Dodatkowo dziewczęta mogą zdecydować się na noszenie długich rękawów, długich spodni lub legginsów. Choć jest to indywidualny wybór każdej z nich, czasami jest to warunek jej uczestnictwa.
„Moja rada dla młodych koszykarek noszących hidżab: nigdy się nie poddawajcie. Bądźcie dumne ze swojej muzułmańskiej tożsamości, bądźcie dumne z hidżabu, przekraczajcie granice i nigdy w siebie nie wątpcie. A gdy ludzie nie będą się po Was niczego spodziewać, pokażcie im, jak bardzo się mylą”.
– Yasmin Said
Letnia muzułmańska liga koszykarska kobiet
Dopasowanie hidżabu
Hidżab powinien zapewniać komfort i osłonę. Hidżab Nike Pro został zaprojektowany specjalnie z myślą o ruchu i uprawianiu sportu. Oto kilka wskazówek, dzięki którym pomożesz dziewczętom w wyborze optymalnego modelu:
- Upewnij się, że elastyczny element w górnej części głowy nie opada za nisko na czoło. Jeśli tak jest, może oznaczać to, że hidżab jest za duży, a w takim przypadku będzie poruszał się i ześlizgiwał podczas aktywności. Wewnątrz znajduje się też pasek, który utrzymuje osłonę i zapobiega przesuwaniu się hidżabu. Upewnij się, że hidżab jest dopasowany ściśle, a przy tym komfortowo.
- Jeśli masz na sobie koszulkę, postaraj się włożyć hidżab za dekolt lub kołnierz, aby mieć pewność, że nie będzie przesuwał się podczas aktywności.
- Niektóre sportowczynie noszące hidżab radzą upiąć włosy w niski kok – dzięki temu hidżab jest lepiej dopasowany i wygodniej się go nosi.
- Wrażenia towarzyszące noszeniu hidżabu Nike Pro mogą być nieco inne niż te podczas noszenia innych hidżabów. Warto wypróbować go kilka razy, aby przekonać się, która wersja jest najlepsza.
Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób dodawać odwagi dziewczętom ze swojej społeczności.