Tworzenie więzi

Ekspertki z Women’s Sports Foundation zapytały dziewczęta, co podoba im się w uprawianiu sportu. Co znalazło się na szczycie listy? Nawiązywanie przyjaźni i poczucie przynależności do zespołu. A to kolejny wniosek z badań: jeśli dana dziewczynka lubi swoją trenerkę, szanse na to, że będzie chciała kontynuować uprawianie sportu w przyszłości, są o wiele większe. Poświęcanie czasu na to, by poznać każdą dziewczynkę, nacisk na ćwiczenia grupowe i zwracanie uwagi na to, by dziewczęta regularnie ćwiczyły z nowymi partnerkami, to świetny punkt wyjścia.