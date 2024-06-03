Tworzenie więzi
Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt
Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerkami i partnerami ze społeczności oraz ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pozwoli wspierać młode sportowczynie, dodawać im odwagi i udzielać im rad.
Sport potrafi oddziaływać z niezwykłą siłą z wielu powodów. Jednym z nich może być nauka, którą można dzięki niemu wyciągać, pewność siebie, którą pomaga budować, czy więzi, które się dzięki niemu tworzą. Podczas uprawiania sportu dziewczęta uczą się od swoich koleżanek, trenerek i trenerów, rodziców i innych osób, które uczestniczą w ich drodze do zostania sportowczyniami* i koleżankami z drużyny na całe życie.
Ekspertki z Women’s Sports Foundation zapytały dziewczęta, co podoba im się w uprawianiu sportu. Co znalazło się na szczycie listy? Nawiązywanie przyjaźni i poczucie przynależności do zespołu. A to kolejny wniosek z badań: jeśli dana dziewczynka lubi swoją trenerkę, szanse na to, że będzie chciała kontynuować uprawianie sportu w przyszłości, są o wiele większe. Poświęcanie czasu na to, by poznać każdą dziewczynkę, nacisk na ćwiczenia grupowe i zwracanie uwagi na to, by dziewczęta regularnie ćwiczyły z nowymi partnerkami, to świetny punkt wyjścia.
Trenerki, które mają największy wpływ na podopieczne – niezależnie od sportu i poziomu – to trenerki, które widzą przed sobą osoby, a nie zawodniczki. Ludzie związani ze sportem mogą być jednymi z najważniejszych osób w życiu dziewcząt. Aby zaangażować dziewczęta w sport na dłużej, trzeba skupić się na tworzeniu pozytywnych więzi między samymi zawodniczkami oraz między trenerkami i trenerami a zawodniczkami.
Przygotuj je na sukces
- Zbierzcie się w kole
Zbieranie się w kole pomaga budować ducha zespołu i ułatwia dziewczętom nawiązywanie więzi z osobami dookoła nich. Dziewczęta (i dzieci w ogóle) czują się też bezpieczniej, ponieważ każda znajduje się w kole – nic nie dzieje się za ich plecami. Więc gdy następnym razem zespół zbierze się w grupie, upewnij się, że wszystkie osoby siedzą lub stoją w kole.
- Poznaj swoją grupę
Poświęć czas na poznanie grupy, którą trenujesz. Zadawaj pytania i staraj się dowiedzieć więcej o poruszanych przez nie kwestiach.
Nawiązywanie więzi wykraczających poza sport to świetny sposób na budowanie zaufania i tworzenie pozytywnych relacji.
- Poznaj ich imiona
Na początku sezonu wykorzystaj ćwiczenia rozgrzewkowe, aby nauczyć się imion zawodniczek. Zapytaj każdą z dziewcząt, jak chce być nazywana, i na każdym treningu zwracaj się do swoich podopiecznych po imieniu albo po ksywce lub przydomku, które lubią.
Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób dodawać odwagi dziewczętom ze swojej społeczności.