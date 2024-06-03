Jak zachęcić dziewczęta do sportu i utrzymać ich zainteresowanie
Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt
Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerkami i partnerami ze społeczności oraz ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pozwoli wspierać młode sportowczynie, dodawać im odwagi i udzielać im rad.
Dziewczęta chcą uprawiać sport. Chcą się ruszać, rywalizować, podejmować ryzyko i mieć poczucie przynależności. Zadanie polega na tym, by wyciągnąć je na boisko czy salę gimnastyczną, zapewnić im odpowiedni sprzęt (staniki sportowe, gumki do włosów) i utrzymać ich zainteresowanie sportem.
Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W przypadku dziewcząt ze społeczności miejskich i dziewcząt o kolorze skóry innym niż biały te liczby wyglądają jeszcze gorzej.
Dobrą wiadomością jest to, że każda osoba może przyczynić się do zachęcania dziewcząt do uprawiania sportu i utrzymania ich zainteresowania. Aby pomóc dziewczętom stworzyć pozytywną i istotną więź ze sportem, ważnych jest kilka kwestii:
- Możliwość bycia częścią zespołu, współzawodnictwa, nawiązywania przyjaźni i relacji z koleżankami z drużyny i dorosłymi.
- Wzory do naśladowania również mają wielkie znaczenie. Mogą to być trenerki lub osoby z ich otoczenia, które doceniają sportowczynie. Prawdopodobieństwo, że dziewczęta, które mają zapewnione takie warunki, będą uprawiać sport w przyszłości, jest o wiele większe.
- Aby utrzymać zainteresowanie dziewcząt sportem, musimy stworzyć kulturę sportu, w której dziewczęta będą odgrywać istotną rolę. Wszystko zaczyna się od kultury, jaką kreujemy dla naszych zespołów.
Firma Nike współpracuje z partnerkami i partnerami ze społeczności oraz kadrą ekspercką, aby odwrócić tendencję dziewcząt do rezygnowania z aktywności. Osoby dorosłe mogą być dla dziewcząt wsparciem i inspiracją dzięki zapewnianiu im pozytywnych warunków do uprawiania sportu na parkiecie, bieżni, boisku i w każdym innym miejscu. Wraz z ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć ten przewodnik – niech będzie on punktem wyjścia dla wszystkich. Jeśli chcesz uzyskać więcej porad, sięgnij do konkretnych arkuszy ze wskazówkami.
Przygotuj je na sukces
- Zaszczep w nich miłość do sportu
Zainspiruj dziewczęta (i chłopców), wykorzystując przykłady sportowczyń i kobiecych zespołów. Pozwól dziewczętom, by urządziły przestrzeń po swojemu. Jeśli macie szatnię, możecie ją udekorować. Zaangażuj dziewczęta w wybór nazwy zespołu, tworzenie banerów i wszystkie inne czynności związane z byciem częścią drużyny.
- Weź pod uwagę uprzedzenia
Oczekiwania wobec dziewcząt i chłopców różnią się od siebie i czasami może to powodować problemy. Zapytaj siebie, czy dziewczęta są dopingowane równie mocno co chłopcy, czy ludzie uważają je za delikatne, czy ich zachowanie jest odbierane w inny sposób (np. czy ktoś uważa, że dana dziewczynka się rządzi, mimo że u chłopców podobne zachowanie kojarzone jest z byciem liderem). Pomyśl o tym, co robisz, aby na boisku każda osoba miała równe szanse. Po każdym treningu zadaj sobie pytanie, czy Twoje oczekiwania wobec dziewcząt różnią się od wymagań wobec chłopców.
- Zaangażuj rodziny
To, czy dziewczęta uprawiają sport, nie zawsze zależy tylko od nich. Ważne, aby zachęcać rodziców i osoby sprawujące opiekę do aktywnego angażowania się w sportowe życie dziewcząt. Zachęcaj te osoby do dopingowania wszystkich dziewcząt podczas każdego treningu. Dobrym pomysłem jest organizowanie wydarzeń sportowych, w których mogą brać udział członkowie i członkinie rodziny. Zaangażowanie rodziny zwiększa szanse na to, że dziewczęta nie przestaną uprawiać sportu.