Jak zachęcić dziewczęta do sportu i utrzymać ich zainteresowanie

Dziewczęta chcą uprawiać sport. Chcą się ruszać, rywalizować, podejmować ryzyko i mieć poczucie przynależności. Zadanie polega na tym, by wyciągnąć je na boisko czy salę gimnastyczną, zapewnić im odpowiedni sprzęt (staniki sportowe, gumki do włosów) i utrzymać ich zainteresowanie sportem.

Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W przypadku dziewcząt ze społeczności miejskich i dziewcząt o kolorze skóry innym niż biały te liczby wyglądają jeszcze gorzej.