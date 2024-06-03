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Jak zachęcić dziewczęta do sportu i utrzymać ich zainteresowanie

Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt

Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to obecnie dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W ramach działań firmy Nike na rzecz odwrócenia tego trendu razem z partnerkami i partnerami ze społeczności oraz ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć Przewodnik dotyczący trenowania dziewcząt, czyli materiał, który pozwoli wspierać młode sportowczynie, dodawać im odwagi i udzielać im rad.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2024
Czas czytania: 4 min
Jak zachęcić dziewczęta do sportu i utrzymać ich zainteresowanie

Dziewczęta chcą uprawiać sport. Chcą się ruszać, rywalizować, podejmować ryzyko i mieć poczucie przynależności. Zadanie polega na tym, by wyciągnąć je na boisko czy salę gimnastyczną, zapewnić im odpowiedni sprzęt (staniki sportowe, gumki do włosów) i utrzymać ich zainteresowanie sportem.

Ekspertki i eksperci twierdzą, że gdy dziewczęta mają możliwość uprawiania sportu, lepiej radzą sobie pod względem fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i społecznym. Mimo to dziewczęta rezygnują z uprawiania sportu dwukrotnie częściej niż chłopcy. W przypadku dziewcząt ze społeczności miejskich i dziewcząt o kolorze skóry innym niż biały te liczby wyglądają jeszcze gorzej.

Jak zachęcić dziewczęta do sportu i utrzymać ich zainteresowanie

Dobrą wiadomością jest to, że każda osoba może przyczynić się do zachęcania dziewcząt do uprawiania sportu i utrzymania ich zainteresowania. Aby pomóc dziewczętom stworzyć pozytywną i istotną więź ze sportem, ważnych jest kilka kwestii:

  1. Możliwość bycia częścią zespołu, współzawodnictwa, nawiązywania przyjaźni i relacji z koleżankami z drużyny i dorosłymi.
  2. Wzory do naśladowania również mają wielkie znaczenie. Mogą to być trenerki lub osoby z ich otoczenia, które doceniają sportowczynie. Prawdopodobieństwo, że dziewczęta, które mają zapewnione takie warunki, będą uprawiać sport w przyszłości, jest o wiele większe.
  3. Aby utrzymać zainteresowanie dziewcząt sportem, musimy stworzyć kulturę sportu, w której dziewczęta będą odgrywać istotną rolę. Wszystko zaczyna się od kultury, jaką kreujemy dla naszych zespołów.

Firma Nike współpracuje z partnerkami i partnerami ze społeczności oraz kadrą ekspercką, aby odwrócić tendencję dziewcząt do rezygnowania z aktywności. Osoby dorosłe mogą być dla dziewcząt wsparciem i inspiracją dzięki zapewnianiu im pozytywnych warunków do uprawiania sportu na parkiecie, bieżni, boisku i w każdym innym miejscu. Wraz z ekspertkami i ekspertami udało nam się stworzyć ten przewodnik – niech będzie on punktem wyjścia dla wszystkich. Jeśli chcesz uzyskać więcej porad, sięgnij do konkretnych arkuszy ze wskazówkami.

Jak zachęcić dziewczęta do sportu i utrzymać ich zainteresowanie

Przygotuj je na sukces

  1. Zaszczep w nich miłość do sportu
    Zainspiruj dziewczęta (i chłopców), wykorzystując przykłady sportowczyń i kobiecych zespołów. Pozwól dziewczętom, by urządziły przestrzeń po swojemu. Jeśli macie szatnię, możecie ją udekorować. Zaangażuj dziewczęta w wybór nazwy zespołu, tworzenie banerów i wszystkie inne czynności związane z byciem częścią drużyny.
  2. Weź pod uwagę uprzedzenia
    Oczekiwania wobec dziewcząt i chłopców różnią się od siebie i czasami może to powodować problemy. Zapytaj siebie, czy dziewczęta są dopingowane równie mocno co chłopcy, czy ludzie uważają je za delikatne, czy ich zachowanie jest odbierane w inny sposób (np. czy ktoś uważa, że dana dziewczynka się rządzi, mimo że u chłopców podobne zachowanie kojarzone jest z byciem liderem). Pomyśl o tym, co robisz, aby na boisku każda osoba miała równe szanse. Po każdym treningu zadaj sobie pytanie, czy Twoje oczekiwania wobec dziewcząt różnią się od wymagań wobec chłopców.
  3. Zaangażuj rodziny
    To, czy dziewczęta uprawiają sport, nie zawsze zależy tylko od nich. Ważne, aby zachęcać rodziców i osoby sprawujące opiekę do aktywnego angażowania się w sportowe życie dziewcząt. Zachęcaj te osoby do dopingowania wszystkich dziewcząt podczas każdego treningu. Dobrym pomysłem jest organizowanie wydarzeń sportowych, w których mogą brać udział członkowie i członkinie rodziny. Zaangażowanie rodziny zwiększa szanse na to, że dziewczęta nie przestaną uprawiać sportu.

Dowiedz się więcej o tym, jak dodawać odwagi dziewczętom ze swojej społeczności.

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Data pierwszej publikacji: 21 maja 2024

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