Kolekcja Nike Maternity

Nike (M) to więcej niż kolekcja – to przestrzeń, w której znajdziesz wsparcie, jeśli chcesz pozostać aktywna w czasie ciąży i macierzyństwa. W każdej z naszych aplikacji mamy dla Ciebie coś innego, byś mogła wybrać to, co najbardziej Ci odpowiada. Znajdziesz tu biegi z audioprzewodnikiem dopasowane do poszczególnych trymestrów, wskazówki i artykuły na każdy temat – od utrzymania w zdrowiu dna miednicy po mierzenie się z mitami dotyczącymi aktywności. Są tu również wywiady i podcasty ze sportsmenkami przed porodem i świeżo upieczonymi mamami.