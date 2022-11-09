Porady eksperckie: jak ćwiczyć po poronieniu

Dra Williams zaznacza, że zwykle w dniach po utracie ciąży nie ma żadnych przeciwwskazań w przypadku aktywności o niskim poziomie intensywności, takich jak na przykład spacerowanie. Jednak jeśli chodzi o bardziej intensywne aktywności, warto skonsultować się z lekarką lub lekarzem. „Osoba ta weźmie pod uwagę, jak zaawansowana była ciąża, w jaki sposób doszło do jej utraty oraz czy nadal występuje intensywne krwawienie” – wyjaśnia dra Williams. Czy do utraty ciąży doszło podczas pierwszego trymestru, czy później, podczas drugiego lub trzeciego? Czy konieczne było podanie leków lub inna procedura? Czy miało miejsce cesarskie cięcie? Wszystkie te kwestie mają wpływ na regenerację oraz to, jak wcześnie możesz zacząć znowu się ruszać.

Jak twierdzi dra Williams, kobiety, które poroniły w pierwszym trymestrze, często mogą wrócić do treningów już po upływie tygodnia lub dwóch, o ile krwawienie ustało lub jest już bardzo słabe. „Jednak jeśli nadal obficie krwawisz, daj sobie spokój z energicznymi ćwiczeniami. Zwiększasz w ten sposób ryzyko intensywnego krwawienia lub nawet krwotoku”.

Jeśli chodzi o utratę ciąży w trzecim trymestrze, dra Williams radzi poczekać od trzech do czterech tygodni przed powrotem do intensywnych ćwiczeń. W przypadku cesarskiego cięcia należy według niej poczekać od ośmiu do 12 tygodni przed wykonywaniem tradycyjnych ćwiczeń na mięśnie brzucha, takich jak na przykład deska. Warto natomiast wykonywać oddechowe aktywności regeneracyjne związane z głębokimi dolnymi mięśniami tułowia i dnem miednicy (więcej na ten temat poniżej).