Czy w trakcie ciąży można wykonywać intensywne treningi?

Jeśli przed zajściem w ciążę UWIELBIAŁAŚ chodzić na siłownię, teraz gdy ćwiczysz z dzieckiem na pokładzie, pewnie zadajesz sobie ważne pytanie: czy muszę zmniejszać intensywność treningów? Masz dobry powód, aby się nad tym zastanawiać: wiele z treningów dla kobiet w ciąży jest reklamowanych jako „delikatne” lub „średnio intensywne”, a możesz przecież preferować coś innego.

Jeśli jesteś wyczerpana lub z innego powodu czujesz, że warto trochę odpuścić, to zrób to. W innym przypadku skorzystaj ze skali subiektywnego odczucia wysiłku od 0 do 10, gdzie 0 to leżenie na kanapie i oglądanie seriali, a 10 to najbardziej wymagający trening, który kiedykolwiek wykonałaś. „Trzymaj się intensywności nie większej niż 7 lub 8 punktów” – mówi dra Amanda Williams, lekarka, certyfikowana ginekolożka-położniczka z Oakland w Kalifornii oraz członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother. (Brzmi inaczej niż stary wskaźnik dotyczący tętna? Zgadza się, ponieważ, jak twierdzi dra Williams, tamte wytyczne są przestarzałe).

Oczywiście dla każdej osoby te 7 czy 8 punktów będzie wyglądać inaczej. Trening o 7-punktowej intensywności w 18. tygodniu ciąży będzie też różnił się od „siódemkowego” treningu w 32. tygodniu. „Ciąża przypomina noszenie plecaka, do którego co tydzień dokładamy kolejne rzeczy. Pod koniec ciąży wykonywanie tego samego treningu, co w 20. tygodniu, jest o wiele, wiele trudniejsze, ponieważ plecak ten jest już pełny” – mówi Catherine Cram, fizjolożka wysiłku fizycznego i właścicielka Prenatal and Postpartum Fitness Consulting w Veronie w stanie Wisconsin. „Nie tracisz formy. Po prostu ćwiczysz intensywniej”.

Jak więc się do tego dostosować? Tak naprawdę chodzi o to, aby słuchać swojego ciała. „To bardzo indywidualna kwestia, możesz więc ćwiczyć według własnego poziomu komfortu” – mówi dra Williams. Zacznij od tego: