Porady eksperckie: jak radzić sobie ze zmęczeniem w pierwszym trymestrze

Na początkowym etapie ciąży możesz doświadczyć specjalnego rodzaju wyczerpania. „Zmęczenia podczas pierwszego trymestru nie da się porównać z niczym” – mówi dra Amanda Williams, lekarka, certyfikowana ginekolożka-położniczka z Oakland w Kalifornii oraz członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother. „To okres, w którym płód i łożysko rozwijają się najbardziej intensywnie, w związku z czym ciało mierzy się z dużym zapotrzebowaniem metabolicznym”. To również czas, w którym niektóre hormony, na przykład estrogen, progesteron i gonadotropina kosmówkowa (hormon produkowany podczas ciąży przez łożysko), szybko zwiększają swój poziom, przez co możesz czuć się naprawdę fatalnie.

Pomyśl o tym w następujący sposób: w Twoim ciele zaczyna rozwijać się człowiek, więc musi ono przygotować dla niego dom na kolejne dziewięć miesięcy. Nic dziwnego, że nie masz energii, aby wstać z kanapy, a tym bardziej ćwiczyć. Nawet profesjonalne sportowczynie zdejmują w tym okresie stopę z gazu: Adia Barnes, sportowczyni Nike, trenerka uniwersyteckiej drużyny koszykarskiej kobiet Arizona Wildcats oraz mama dwójki dzieci, pamięta, że „podczas pierwszego trymestru czuła ogromne zmęczenie”.

Nie musisz jednak akceptować tego, że zmęczenie będzie Tobą rządzić. Oto jak sobie z tym radzić.