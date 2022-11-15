Jeśli przez większość życia starasz się nie zajść w ciążę, możesz doznać szoku, gdy do tego nie dochodzi w wybranym przez Ciebie momencie. Szok może przerodzić się w stres i niepokój, jeśli miesiąc za miesiącem kolejne próby okazują się bezskuteczne. I tu zagwozdka: cały czas mówi się nam, że stres negatywnie wpływa na płodność, ale jak mamy poradzić sobie z tą niesamowicie stresującą sytuacją… bez stresu?

„Pożądanie czegoś będącego poza naszym zasięgiem jest niezwykle stresujące” – mówi Lucy Hutner, nowojorska psychiatrka i główna redaktorka książki Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Co więcej, „sytuacja, w której czujemy się odpowiedzialne za efekt, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować, to prosta recepta na stres”. A więc głowa do góry: stres jest w pełni uzasadniony. Nie oznacza to jednak, że nie masz szans, aby nad nim zapanować. Poniżej znajdziesz fachowe informacje na temat relacji między stresem a płodnością i poznasz techniki pomagające ograniczyć stres.