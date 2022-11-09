Jak skupić się na zdrowiu psychicznym po narodzinach dziecka

Po wyczerpujących 40 tygodniach, podczas których rozwijał się w Tobie mały człowiek – nie wspominając już o minutach lub godzinach (albo nawet dniach!), które zajął Ci poród – nie ma nic dziwnego w tym, że czujesz się zmęczona, przytłoczona i roztrzęsiona emocjonalnie. Stan ten może mieć bardzo poważne konsekwencje: po porodzie wiele kobiet musi radzić sobie z niewyobrażalnym szokiem oraz smutkiem z powodu straty, inne doświadczają lęku poporodowego, depresji oraz innych zaburzeń psychicznych. Jeśli dotyczy to również Ciebie, jak najszybciej skontaktuj się ze specjalistką lub specjalistą.

Jednak nawet jeśli wszystko idzie dość gładko, to normalne, że jest Ci naprawdę ciężko. Nawet 80% nowych rodziców doświadcza syndromu zwanego „baby blues” w pierwszym lub drugim tygodniu po narodzinach dziecka.

„Zdecydowanie nie doceniamy trudności związanych z okresem tuż po urodzeniu dziecka” – mówi Amanda Williams, lekarka, certyfikowana ginekolożka-położniczka z Oakland w Kalifornii oraz członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother. „Ludzie spędzają tyle czasu, martwiąc się narodzinami, że ignorują to, jak trudna jest kolejna faza”.

Regeneracja fizyczna, zmiany hormonalne i nowa rzeczywistość, którą jest opieka nad noworodkiem – nie da się przewidzieć tego, jak będą wyglądały te pierwsze tygodnie. Możesz i powinnaś natomiast pomyśleć o tym, jak zadbać o samą siebie. Oto pięć fachowych rad, które pomogą Ci radzić sobie podczas tych przytłaczających pierwszych tygodni i zadbać o zdrowie psychiczne.