Porady eksperckie: jak się dobrze wysypiać w trzecim trymestrze

Kobiety będące w ciąży często słyszą radę, o którą nie proszą: śpij, kiedy tylko możesz. Świetnie, świetnie… ale co wtedy, gdy jest to po prostu niewykonalne?

Bycie w ciąży wiąże się z poważnymi fizjologicznymi oraz psychologicznymi zmianami, które ani trochę nie powodują, że łatwiej o spokój. „Sam rozmiar powiększającego się brzucha sprawia, że czujesz się niekomfortowo, hormony sprawiają, że temperatura ciała jest wyższa niż kiedykolwiek, nie wspominając już o nudnościach czy zgadze” – mówi Amanda Williams, lekarka, certyfikowana ginekolożka-położniczka z Oakland w Kalifornii oraz członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother. Dolicz do tego stres i uczucie niepokoju towarzyszące temu, że w Twoim brzuchu rozwija się dziecko – nic dziwnego, że według badań prawie 80% kobiet cierpi w trzecim trymestrze na bezsenność.

„Warto pamiętać, że sen to najlepszy sposób na regenerację, zwłaszcza gdy Twoje ciało pracuje na zwiększonych obrotach, aby podtrzymać drugie życie” – mówi Safia Khan, lekarka, specjalistka od zaburzeń snu z UT Southwestern Medical Center w Dallas. Dowiedz się więc, jak spać dłużej, niezależnie od tego, czy na przeszkodzie stoją problemy fizyczne, czy psychiczne – czy i te, i te.