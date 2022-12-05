Porady eksperckie: dlaczego warto spróbować jogi prenatalnej

Słyszysz „ćwiczenia podczas ciąży” i od razu myślisz „prenatalna joga”? Ma to sens. Po pierwsze, ćwiczenia jogi o niskiej intensywności to uniwersalna aktywność, którą łatwo dopasować do potrzeb kobiety będącej w ciąży. Po drugie, w wielu studiach fitness zajęcia jogi prenatalnej to jedyna opcja dla kobiet w ciąży.

„Joga prenatalna może być świetną formą ćwiczeń o średniej intensywności” – wyjaśnia Dena Zimbel, instruktorka jogi z Portland w Oregonie, emerytowana położna i członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother. „Oczywiście joga to forma ruchu, która sprawdzi się w każdej sytuacji. Jej szczególną zaletą jest jednak to, że wzmacnia relację pomiędzy umysłem a ciałem, która ma kluczowe znaczenie, gdy w Twoim ciele rozwija się nowe życie. Podczas ciąży czasem ciężko jest zbudować więź ze swoim zmieniającym się ciałem, jednak dzięki jodze jest to możliwe” – dodaje Zimbel.

Sesje prenatalne mogą być na początku krępujące, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie ćwiczyłaś jogi (a nawet jeśli masz już jakieś doświadczenie). Natomiast jeśli nigdy nie kręciły Cię te „jogińskie wibracje” i jesteś bardziej przyzwyczajona do dynamiczniejszych aktywności, możesz być mniej podekscytowana na myśl o tej bardziej delikatnej formie ruchu. Niezależnie od tego, jakie masz nastawienie, czas spędzony na macie może przełożyć się na prawdziwe korzyści, które możesz dodatkowo zmaksymalizować.