Porady eksperckie: jak bezpiecznie ćwiczyć po cesarskim cięciu

Powrót do ćwiczeń po urodzeniu dziecka to poważna sprawa, niezależnie od tego, jak przebiegał poród. Trenowanie po cesarskim cięciu jest jednak wyzwaniem innej klasy. „Właśnie miałaś zabieg chirurgiczny brzucha, a teraz musisz jeszcze opiekować się nowo narodzonym dzieckiem” – mówi dra Ann Nwabuebo, fizjoterapeutka z Filadelfii zajmująca się zdrowiem miednicy i założycielka Body Connect Physical Therapy.

Jeśli jesteś już gotowa, żeby się poruszać, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: badania pokazują, że ćwiczenia wykonywane po cesarskim cięciu pomagają uśmierzyć ból podczas regeneracji. (Jeśli natomiast nie jesteś jeszcze gotowa, nie nakładaj na siebie żadnej presji. Twoje priorytety to teraz odpoczynek, regeneracja i oswajanie się z byciem rodzicem).

Oczywiście przed wykonywaniem pełnoprawnych aktywności, takich jak uczestniczenie w zajęciach czy bieganie, powinnaś otrzymać na to zgodę od swojej lekarki. Może to nastąpić po 6–8 tygodniach od porodu. Nie oznacza to jednak, że masz pozwolenie na robienie wszystkiego ani że masz zakaz robienia czegokolwiek wcześniej. Dzięki poniższym wskazówkom dowiesz się, jak w komfortowy sposób zacząć odbudowywać swoją formę przed otrzymaniem zielonego światła i po nim.