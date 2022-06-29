Zdaniem ekspertów: „odwetowa prokrastynacja snu” i jak jej uniknąć

„Większość z nas ma zbyt wiele zajęć” – mówi psycholożka kliniczna dra Jennifer Martin, specjalistka od medycyny behawioralnej snu, profesorka medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. „Ludzie często wolą mieć czas dla siebie kosztem snu, zwłaszcza gdy nie mieszkają sami”. Mówimy sobie „jeszcze jeden rozdział książki” lub „jeszcze jedna godzinka przeglądania Internetu”, aż tu nagle robi się druga nad ranem, a musimy wstać o siódmej.

„Gdy jesteśmy niewyspani, nie zawsze podejmujemy dobre decyzje” – mówi Martin. To błędne koło, ponieważ gdy decydujemy się położyć spać późno, następnego dnia dopada nas większe zmęczenie, przez co rośnie ryzyko, że odkładanie snu stanie się nawykiem.

Chyba nie musimy pisać, że sen krótszy niż zalecane 7–9 godzin może mieć wpływ na to, jak myślimy i jak się czujemy w ciągu dnia. Ale i tak o tym napiszemy.

„Jesteśmy zmęczeni i zauważamy, że nie możemy się skoncentrować ani zapamiętać niektórych rzeczy” – mówi Keisha Sullivan, osteopatka i specjalistka medycyny snu. Jeśli chodzi o emocje, stajemy się marudni i podirytowani, natomiast od strony fizycznej brak odpowiedniej ilości snu sprawia, że organizm jest zestresowany, co zwiększa poziom kortyzolu (hormonu stresu), osłabia odporność i w rezultacie zwiększa ryzyko złapania jakiejś choroby. A to tylko krótkotrwałe skutki. Żaden z nich nie wpływa dobrze na odżywianie, sprawność fizyczną ani zdrowie psychiczne.

Przykuliśmy Twoją uwagę? Świetnie. Skoro wiesz już, jakie są negatywne konsekwencje odkładania snu, musisz tylko znaleźć w sobie motywację i zastosować się do poniższych porad, aby odzyskać siły.