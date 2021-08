Zdaniem ekspertów: „odwetowa prokrastynacja snu” i jak jej uniknąć

Dlaczego odkładamy sen na później

„Większość z nas ma zbyt wiele zajęć” – mówi dra Jennifer Martin, psycholożka kliniczna i behawioralna, specjalistka medycyny snu i profesorka medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz członkini Nike Performance Council. „Ludzie często wolą mieć czas dla siebie kosztem snu, zwłaszcza gdy nie mieszkają sami” – mówi. Wraz z początkiem pandemii zaczęły zacierać się granice między pracą, nauką a życiem prywatnym. Godziny nocne to prawdopodobnie jedyny czas, kiedy możemy robić to, na co mamy ochotę, prawda? Mówimy sobie „jeszcze jeden odcinek, jeszcze jedna strona” itd. Ani się obejrzymy, a robi się druga nad ranem, a musimy wstać o siódmej.

„Gdy jesteśmy niewyspani, nie zawsze podejmujemy dobre decyzje” – mówi Martin. To takie błędne koło, ponieważ gdy decydujesz się położyć spać późno, następnego dnia dopada Cię większe zmęczenie, przez co rośnie ryzyko, że stanie się to nawykiem.

Chyba nie musimy pisać, że brak zalecanych siedmiu do dziewięciu godzin snu może mieć wpływ na to, jak myślisz i czujesz się w ciągu dnia. Ale i tak o tym napiszemy.

„Czujesz duże zmęczenie i zauważasz, że nie jesteś w stanie skoncentrować się ani zapamiętać niektórych rzeczy” – mówi Keisha Sullivan, lekarka osteopatka, specjalistka medycyny snu. Jeśli chodzi o emocje, stajemy się pochmurni i podirytowani. Natomiast fizycznie – brak odpowiedniej ilości snu sprawia, że organizm jest zestresowany, co zwiększa wydzielanie kortyzolu (hormonu stresu) i osłabia odporność, przez co jesteśmy bardziej narażeni na choroby. A to tylko krótkotrwałe skutki.