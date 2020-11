Jak uprościć podejmowanie decyzji, by osiągać swoje cele?

Każde z nas ciągle zmaga się z dokonywaniem właściwych wyborów dotyczących zdrowia. W rzeczywistości istnieje cały obszar badań poświęcony temu procesowi: neuronauka w zakresie podejmowania decyzji. Naukowcy starają się zrozumieć, w jaki sposób mózg podchodzi do wyborów, jakie nieświadome czynniki wchodzą w grę i jak wszyscy – w tym Ty – mogą wykorzystać te informacje, aby osiągnąć dowolny cel.



Oto co wiadomo do tej pory: podejmowanie decyzji przez ludzki mózg można podzielić na dwa systemy, nazywane po prostu systemem 1 i systemem 2, mówi badacz dr Paul Laursen, profesor nauk o ćwiczeniach na Uniwersytecie Technologicznym w Auckland w Nowej Zelandii. „System 1 to szybkie myślenie. To sposób myślenia na bieżąco, szybkie i nie zawsze rozsądne reakcje” – wyjaśnia. System 1 przejmuje nad nami kontrolę, kiedy wiewiórka wbiega na drogę i trzeba zdecydować, czy hamować, skręcać czy jechać dalej. Albo gdy trzaskamy drzwiami po kłótni lub instynktownie podnosimy gołymi rękami kawałek rozbitego szkła. W systemie 1 decyzje dzieją się pod wpływem chwili.



Z drugiej strony mamy system 2, czyli „wolniejsze myślenie, w którym ma się więcej czasu i jest się w trybie przywspółczulnym, czyli na spokojnie ocenia się sytuację, co zazwyczaj pozwala na podejmowanie właściwych decyzji” – mówi Laursen. Ćwiczenie umiejętności lepszego korzystania z tego systemu jest kluczem do regularnego dokonywania prawidłowych wyborów, zwłaszcza gdy stres, głód, zmęczenie lub inne stany emocjonalne mogą skłonić Cię do szybkiego działania (lub gwałtownej reakcji). Gdy dasz sobie czas, możesz ocenić wyniki swoich wyborów, aby podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję, tłumaczy Laursen.



Powiedzmy, że zamawiasz śniadanie. Chcesz wziąć tost francuski, ale masz też ochotę na tost z awokado. Jeśli pozwolisz systemowi 2 dojść do głosu, być może wybierzesz tost z awokado, wiedząc, że dostarczy Ci on więcej energii podczas popołudniowego treningu, ponieważ ma więcej tłuszczu i białka, a mniej cukru. Może też być tak, że wybierzesz tost francuski, ponieważ naprawdę chcesz go zjeść, jednak w takiej sytuacji podziel się nim z partnerem, aby później nie czuć się ociężale. Nawiasem mówiąc, dawanie sobie czasu na podjęcie decyzji nie musi oznaczać, że spędza się godziny na zastanawianiu się, co zamówić. Może to potrwać tylko minutę, ale to i tak znacznie dłużej, niż potrzeba, aby chwycić pierwszą lepszą bułkę. Ostatnie badania opublikowane w czasopiśmie „Nature Human Behaviour” sugerują, że kiedy liczy się czas, zawężenie wielu opcji do zaledwie dwóch może pomóc w szybszym podjęciu najlepszej decyzji.