Nakłoń swój mózg do lepszego snu

Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że bycie wypoczętym wpływa na nasze nastawienie. „To działa w obie strony” – mówi autorka badania, dr Rosalba Hernandez, adiunktka w School of Social Work na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign. „Większa ilość snu pozytywnie wpływa na nasz stan emocjonalny i zdrowie fizyczne”.



Co więcej, cały cykl to dowód na triumf umysłu nad ciałem: to, że wydaje Ci się, że źle śpisz, nie oznacza, że tak jest w rzeczywistości. W pierwszym badaniu Hernandez dane o śnie pochodziły wyłącznie z ocen dokonywanych przez uczestników. W drugim zespół czerpał te informacje, korzystając także z małych urządzeń mierzących ruch uczestników podczas snu, więc odpowiedzi nie były już tak jednoznaczne. Naukowcy zauważyli, że niektóre osoby, które nisko oceniały jakość swojego snu, spały całkiem przyzwoicie. Okazało się więc, że pesymiści, którzy uważali, że wysypiają się słabo, spali spokojnie przez całą noc.



Co to wszystko oznacza? „To, jak postrzegasz swój sen, jest ważniejsze niż to, jak śpisz” – mówi dr Christopher Winter, neurobiolog zajmujący się snem sportowców. Wykształcanie w sobie przekonania, że śpisz lepiej niż w rzeczywistości – np. skupianie się na trzech godzinach nieprzerwanego snu pomiędzy 3:00 a 6:00 zamiast myślenie o niespokojnym śnie na początku lub na końcu nocy – może sprawić, że będziesz czuć, że wypoczywasz lepiej. Warto też pamiętać, że pozytywne nastawienie umacnia optymizm, który sam w sobie sprawia, że śpi nam się lepiej.