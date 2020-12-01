Nakłoń swój mózg do lepszego snu

Chodzi o perspektywę. Zazwyczaj ludzie są większymi optymistami lub pesymistami. Według ostatnich badań te skłonności są istotne nie tylko podczas świadomych zachowań. Mogą mieć wpływ także na to, jak dobrze śpisz.



W badaniu opublikowanych w czasopiśmie „Journal of Behavioral Medicine” wzięło udział ponad 3,5 tysiąca dorosłych osób. W pierwszej kolejności uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą ich spojrzenia na świat, a następnie odpowiadali na pytania związane z ich snem. Naukowcy odkryli, że osoby, które mają się za optymistów, oceniały swój sen jako dość dobry lub bardzo dobry, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak to, jak szybko udaje im się zasnąć, jak długo przewracają się z boku na bok i ile godzin udaje im się przespać. Badania potwierdziły to, co wiemy o tych postawach: optymiści oczekują pozytywniejszych doświadczeń, a także opisują je w taki właśnie sposób.



Zespół badawczy chciał jednak dowiedzieć się więcej. Naukowcy zastanawiali się, czy optymiści mają lepsze nastawienie do życia i dlatego łatwiej im się zasypia, czy jest odwrotnie i to odpowiedni odpoczynek sprawia, że czujemy się dobrze i mamy bardziej pozytywne nastawienie.



Aby się tego dowiedzieć, pięć lat później naukowcy poprosili tych samych uczestników o powtórzenie badania. Osoby, które miały się za optymistów, a jednocześnie nie wysypiały się zbyt dobrze, częściej doświadczały poprawy jakości snu niż pesymiści. Innymi słowy, jako że zmieniła się ich jakość snu, a nastawienie pozostało bez zmian, naukowcy uznali, że pozytywne nastawienie to istotny czynnik, który sprawia, że przeciętny sen staje się fantastycznym odpoczynkiem.