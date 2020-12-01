Nakłoń swój mózg do lepszego snu

Przechytrz swój mózg i śpij lepiej
Coaching
Być może wystarczy zmiana nastawienia, aby spać lepiej i dłużej. Wypróbuj te potwierdzone naukowo rady.
W Twojej sypialni panują ciemności, a temperatura nie jest zbyt wysoka. Od ostatniego spojrzenia na ekran telefonu minęła godzina. Ostatni łyk kawy to przedpołudnie. Robisz wszystko dobrze, więc czemu jeszcze nie udało Ci się zasnąć? Odpowiedź może znajdować się w Twojej głowie.
Chodzi o perspektywę. Zazwyczaj ludzie są większymi optymistami lub pesymistami. Według ostatnich badań te skłonności są istotne nie tylko podczas świadomych zachowań. Mogą mieć wpływ także na to, jak dobrze śpisz.
W badaniu opublikowanych w czasopiśmie „Journal of Behavioral Medicine” wzięło udział ponad 3,5 tysiąca dorosłych osób. W pierwszej kolejności uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą ich spojrzenia na świat, a następnie odpowiadali na pytania związane z ich snem. Naukowcy odkryli, że osoby, które mają się za optymistów, oceniały swój sen jako dość dobry lub bardzo dobry, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak to, jak szybko udaje im się zasnąć, jak długo przewracają się z boku na bok i ile godzin udaje im się przespać. Badania potwierdziły to, co wiemy o tych postawach: optymiści oczekują pozytywniejszych doświadczeń, a także opisują je w taki właśnie sposób.
Zespół badawczy chciał jednak dowiedzieć się więcej. Naukowcy zastanawiali się, czy optymiści mają lepsze nastawienie do życia i dlatego łatwiej im się zasypia, czy jest odwrotnie i to odpowiedni odpoczynek sprawia, że czujemy się dobrze i mamy bardziej pozytywne nastawienie.
Aby się tego dowiedzieć, pięć lat później naukowcy poprosili tych samych uczestników o powtórzenie badania. Osoby, które miały się za optymistów, a jednocześnie nie wysypiały się zbyt dobrze, częściej doświadczały poprawy jakości snu niż pesymiści. Innymi słowy, jako że zmieniła się ich jakość snu, a nastawienie pozostało bez zmian, naukowcy uznali, że pozytywne nastawienie to istotny czynnik, który sprawia, że przeciętny sen staje się fantastycznym odpoczynkiem.
Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że bycie wypoczętym wpływa na nasze nastawienie. „To działa w obie strony” – mówi autorka badania, dr Rosalba Hernandez, adiunktka w School of Social Work na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign. „Większa ilość snu pozytywnie wpływa na nasz stan emocjonalny i zdrowie fizyczne”.
Co więcej, cały cykl to dowód na triumf umysłu nad ciałem: to, że wydaje Ci się, że źle śpisz, nie oznacza, że tak jest w rzeczywistości. W pierwszym badaniu Hernandez dane o śnie pochodziły wyłącznie z ocen dokonywanych przez uczestników. W drugim zespół czerpał te informacje, korzystając także z małych urządzeń mierzących ruch uczestników podczas snu, więc odpowiedzi nie były już tak jednoznaczne. Naukowcy zauważyli, że niektóre osoby, które nisko oceniały jakość swojego snu, spały całkiem przyzwoicie. Okazało się więc, że pesymiści, którzy uważali, że wysypiają się słabo, spali spokojnie przez całą noc.
Co to wszystko oznacza? „To, jak postrzegasz swój sen, jest ważniejsze niż to, jak śpisz” – mówi dr Christopher Winter, neurobiolog zajmujący się snem sportowców. Wykształcanie w sobie przekonania, że śpisz lepiej niż w rzeczywistości – np. skupianie się na trzech godzinach nieprzerwanego snu pomiędzy 3:00 a 6:00 zamiast myślenie o niespokojnym śnie na początku lub na końcu nocy – może sprawić, że będziesz czuć, że wypoczywasz lepiej. Warto też pamiętać, że pozytywne nastawienie umacnia optymizm, który sam w sobie sprawia, że śpi nam się lepiej.
Okazało się więc, że pesymiści, którzy uważali, że wysypiają się słabo, spali spokojnie przez całą noc.
dr Rosalba Hernandez, adiunktka w School of Social Work na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign
Nie martw się, jeśli nie masz naturalnych predyspozycji do optymizmu – nad wszystkim można pracować. „Drobne czynności mogą sprawić, że będziemy czuć się lepiej” – twierdzi Hernandez. Możesz na przykład wypisać trzy pozytywne rzeczy, które przydarzyły Ci się danego dnia, niezależnie od tego, jak nieważne mogłyby się wydawać. Według badań w ten sposób uspokajasz swój umysł i lepiej przygotowujesz się do snu. Możesz też znaleźć w sobie uczucie wdzięczności i napisać do przyjaciela lub członka rodziny wiadomość z podziękowaniami. Postaraj się również wykonywać miłe gesty i pomagać osobom, z którymi mieszkasz. Skoro serdeczność bywa zaraźliwa, może dobry sen także. A jeśli nie? Cóż, przynajmniej jest to optymistyczna myśl.