Nigdy dość wizjonerstwa: potęga Air

Zaczęło się od inżyniera – Franka Rudy'ego. Był to człowiek, który niekoniecznie miał plan, ale wpadł na pomysł stworzenia półprzepuszczalnej membrany, która mogłaby zatrzymać w środku gaz o dużych cząsteczkach. Jednak początkowo wykorzystał on technologię Air do poprawy dopasowania i wsparcia butów narciarskich, a nie do zapewnienia większego komfortu i poprawy wydajności obuwia do biegania. Po zwróceniu się Rudy'ego w stronę biegaczy następne kroki również nie przebiegały tak gładko, jak mógłby się spodziewać ten nieustraszony innowator – podczas jednej z pierwszych prób prototypy eksplodowały.