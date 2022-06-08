Nigdy dość łamania konwencji: Circa 72

Nigdy dość przełamywania konwenansów
Dział archiwalny Nike
Swoją reputację zbudowaliśmy na podważaniu status quo. Nasza najświeższa kolekcja Nike Circa 72 to nowa odsłona wcześniejszych innowacji, które będą teraz służyć przyszłym pokoleniom.
Nasze najbardziej legendarne modele wydają się oczywistością. Wszechstronna kurtka Windrunner. Zapewniający wsparcie stanik sportowy Swoosh. Kolorowe buty Waffle One. Można mieć wrażenie, że te podstawowe modele istniały od zawsze i były w pełnej gotowości do tego, by w odpowiednim momencie wyjąć je z szafy i wyrazić siebie.
Jednak nie zawsze tak było. Na początku każdy z tych modeli był po prostu śmiałym pomysłem, którego realizacja wiązała się z odważną decyzją o obraniu nowego kierunku działania. Kolekcja Circa 72 powstała na cześć odwagi i innowacyjności tamtych czasów. Po upływie pięćdziesięciu lat legendarne modele Nike odżywają w ramach kolekcji Circa 72 i ukazują się w nowej odsłonie przeznaczonej dla kolejnego pokolenia sportowców.
1978, projekt oryginalnej kurtki Windrunner, wykonanie: Diane Katz
1979, oryginalna kurtka damska Windrunner (nie trafiła do sprzedaży)
1976, debiut logo „Baby Teeth”
2022, damski T-shirt o obszernym kroju Nike Sportswear
1976, logo „Baby Teeth”, wykonanie: Geoff Hollister
1978, projekt oryginalnej kurtki Windrunner, wykonanie: Diane Katz
1979, oryginalna kurtka damska Windrunner (nie trafiła do sprzedaży)
1976, debiut logo „Baby Teeth”
2022, damski T-shirt o obszernym kroju Nike Sportswear
1976, logo „Baby Teeth”, wykonanie: Geoff Hollister
Kurtka Windrunner została zaprojektowana tak, by pełniła konkretną funkcję. Chodziło o zabezpieczenie biegaczy w Portland w Oregonie przed deszczem podczas ich treningów poza sezonem. W 1978 roku, gdy pierwsza w firmie Nike zawodowa projektantka odzieży Diane Katz oraz trzeci zatrudniony przez Nike pracownik Geoff Hollister stworzyli pierwotny projekt kurtki Windrunner, kategoria odzieży sportowej prawie nie istniała. Diane inspirowała się chroniącymi przed niepogodą materiałami dla narciarzy i przystąpiła do pracy z zamiarem wynalezienia czegoś nowego.
Proces tworzenia był łamigłówką. Jak Diane miała z tradycyjnie surowego materiału stworzyć coś swobodnego, przewiewnego i nadającego się do biegów na długich i krótkich dystansach? Jak miała połączyć ze sobą te sprzeczne koncepcje i opracować przykuwający uwagę fason? Pracowała niestrudzenie, tworząc nieskończoną liczbę prototypów, aż w końcu stworzyła tę słynną, powszechnie znaną dziś kurtkę.
Diane Katz i Geoff Hollister zrealizowali swoje zadania, jednak kurtka Windrunner nie uzyskała natychmiastowej akceptacji. Była wynikiem pierwszej w historii współpracy między firmą a doświadczoną projektantką odzieży sportowej, więc przedsiębiorstwo pieczołowicie analizowało każdy detal.
Trudno uwierzyć, że kurtka Windrunner była bezprecedensowym, a zarazem kontrowersyjnym elementem garderoby – ale tak właśnie było. Z biegiem lat linie odzieży i obuwia Nike cały czas przesuwały istniejące granice i wyznaczały kierunek zmian.
Kolekcja Circa 72 obejmuje wyłącznie modele, które wpisują się we wspomnianą historię łamania konwenansów. W kolekcji znajdują się podstawowe produkty w sportowym stylu nawiązujące do kolorów i wzorów znanych z naszych najdawniejszych czasów w Oregonie. Kluczowe modele z tej linii, takie jak stanik sportowy, bluza dresowa i T-shirt, zostały ozdobione stworzonym przez Geoffa Hollistera logotypem „Baby Teeth” pisanym drukowanymi literami. Nawiązuje on do niepokornych pomysłów, dzięki którym firma Nike ugruntowała swoją pozycję.
Właśnie o tę spuściznę chodzi w kolekcji Circa 72. Jest to świadectwo pełnej innowacji i wynalazków historii firmy Nike. Te modele symbolizują wspaniałe pomysły i wielkie marzenia, które po 50 latach nadal odbijają się szerokim echem. Każdy element kolekcji Circa 72 jest hołdem dla przeszłości, który w nowej odsłonie i zmienionej wersji odpowiada na potrzeby przyszłości.