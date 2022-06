Nigdy dość łamania konwencji: Circa 72

Diane Katz i Geoff Hollister zrealizowali swoje zadania, jednak kurtka Windrunner nie uzyskała natychmiastowej akceptacji. Była wynikiem pierwszej w historii współpracy między firmą a doświadczoną projektantką odzieży sportowej, więc przedsiębiorstwo pieczołowicie analizowało każdy detal.



Trudno uwierzyć, że kurtka Windrunner była bezprecedensowym, a zarazem kontrowersyjnym elementem garderoby – ale tak właśnie było. Z biegiem lat linie odzieży i obuwia Nike cały czas przesuwały istniejące granice i wyznaczały kierunek zmian.



Kolekcja Circa 72 obejmuje wyłącznie modele, które wpisują się we wspomnianą historię łamania konwenansów. W kolekcji znajdują się podstawowe produkty w sportowym stylu nawiązujące do kolorów i wzorów znanych z naszych najdawniejszych czasów w Oregonie. Kluczowe modele z tej linii, takie jak stanik sportowy, bluza dresowa i T-shirt, zostały ozdobione stworzonym przez Geoffa Hollistera logotypem „Baby Teeth” pisanym drukowanymi literami. Nawiązuje on do niepokornych pomysłów, dzięki którym firma Nike ugruntowała swoją pozycję.