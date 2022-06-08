Nigdy dość łamania konwencji: Circa 72

Nasze najbardziej legendarne modele wydają się oczywistością. Wszechstronna kurtka Windrunner. Zapewniający wsparcie stanik sportowy Swoosh. Kolorowe buty Waffle One. Można mieć wrażenie, że te podstawowe modele istniały od zawsze i były w pełnej gotowości do tego, by w odpowiednim momencie wyjąć je z szafy i wyrazić siebie.



Jednak nie zawsze tak było. Na początku każdy z tych modeli był po prostu śmiałym pomysłem, którego realizacja wiązała się z odważną decyzją o obraniu nowego kierunku działania. Kolekcja Circa 72 powstała na cześć odwagi i innowacyjności tamtych czasów. Po upływie pięćdziesięciu lat legendarne modele Nike odżywają w ramach kolekcji Circa 72 i ukazują się w nowej odsłonie przeznaczonej dla kolejnego pokolenia sportowców.