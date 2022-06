Nigdy dość postępów: rozwój piłki nożnej kobiet

Jakie to uczucie zagrać w najważniejszym piłkarskim meczu na świecie? Poczuć dumę ze zdobycia najważniejszego trofeum? Strzelić zwycięskiego gola? Wrócić do kraju z tytułem mistrzyń świata?



Właśnie taki sukces osiągnęła w 1999 roku legendarna już reprezentacja Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej kobiet. To niesamowite zwycięstwo odniesione po pełnym emocji i dramaturgii finale na stałe zapisało się na kartach historii amerykańskiego sportu, a jego wpływ jest widoczny do teraz. Mimo że sukces ten miał miejsce ponad 20 lat temu, mistrzynie z 1999 roku ukształtowały kolejne pokolenia piłkarek na całym świecie.



Przed historycznym zwycięstwem kobiecej reprezentacji USA w 1999 roku piłkarki nie miały wielkich szans na profesjonalną karierę. Pierwsza piłkarska liga dla kobiet powstała w kraju dopiero w 1950 roku, a tworzyły ją zaledwie cztery zespoły. Wprowadzenie Regulacji IX (Title IX) w 1972 roku poprawiło sytuację kobiet grających w piłkę nożną, a popularność tego sportu zaczęła rosnąć. Mimo to Amerykański Związek Piłki Nożnej powołał do życia reprezentację kobiet dopiero w 1985 roku.



W 1999 roku zespół miał już ugruntowaną pozycję, a jedną z jej młodych gwiazd była pochodząca z Selmy w Alabamie Mia Hamm, która w 1994 roku jako pierwsza piłkarka podpisała kontrakt z Nike. Zaprawiona w bojach reprezentacja była więc gotowa pokazać się na największej piłkarskiej imprezie świata. 10 lipca 1999 roku drużyna ta przeszła do historii podczas meczu, który stał się symbolem wykraczającym poza świat sportu.



Sam mecz był niezwykle zacięty – po upływie regulaminowego czasu gry i dogrywce wynik był bezbramkowy, co oznaczało, że wszystko rozstrzygnie się w rzutach karnych. Ostatni z nich, wykonywany przez Brandi Chastain, przypieczętował zwycięstwo reprezentacji Stanów Zjednoczonych 5:4, doprowadzając do jednego z największych sukcesów w historii amerykańskiego sportu.