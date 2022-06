Nigdy dość ulepszeń: Pegasus – model do biegania, który uskrzydla

Wśród wielu biegaczy nostalgia za oryginalnym modelem Pegasus nadal jest silnia. Zespół Nike Running podejmuje więc próbę wymyślenia go na nowo. Widoczna poduszka gazowa Air zostaje przesunięta do wnętrza buta – co było znaczącą innowacją – dzięki czemu jest on lekki i zapewnia świetną amortyzację. Pegasus jest znowu gotowy do biegania.