Buntownicy nigdy nie mają dość

Minęło już prawie 50 lat od jego przedwczesnej śmierci, ale ziarno, które zasiał w oregońskim więzieniu, wydało owoce. Co roku w okresie od marca do października klub biegowy organizuje biegi na 5 km i 10 km. Zwieńczeniem sezonu jest półmaraton. Cywile mają możliwość dołączenia na czas biegu do liczącego 150 członków klubu – czasami jest to dla więźniów jedyna okazja do kontaktu ze światem zewnętrznym. Aby wziąć udział w biegu, osadzony musi przez okres osiemnastu miesięcy dobrze się sprawować. Wymóg ten nie jest prosty do spełnienia, a mimo to chętnych jest tyle, że nie wszyscy mogą się zakwalifikować i trzeba tworzyć listy rezerwowe.

Biegacze z całego świata pielgrzymują do Eugene, by tam odwiedzić poświęcone mu miejsce pamięci. Składają kwiaty, plakietki z numerami startowymi z maratonów, a także listy, w których piszą o nadziei i swoich marzeniach, oddając w ten sposób hołd człowiekowi, który pokazał wszystkim, że w bieganiu nie chodzi tylko o szybkość – chodzi o to, by mieć odwagę być sobą. Chociaż wielu biegaczy z klubu biegowego przy oregońskim więzieniu nigdy nie będzie w stanie wybrać się w godzinną podróż do miejsca pamięci, to w 1997 roku klub zdołał zebrać pieniądze na tablicę z dedykacją.