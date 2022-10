Nigdy dość kwestionowania: NSRL

Wszystkie nasze innowacje zaczynają się od dwóch słów: co jeśli?



Co jeśli… badania i prace nad projektami można by prowadzić na miejscu? Co jeśli… mielibyśmy możliwość śledzenia i analizowania wyników sportowców, a następnie wykorzystalibyśmy te informacje w projektach produktów? Co jeśli… zadalibyśmy wszystkie możliwe pytania tylko po to, aby odkryć niemożliwe odpowiedzi?



We wrześniu 1980 roku postanowiliśmy odpowiedzieć na te ważne pytania.



Pierwsze centrum sportowo-badawcze Nike (NSRL) zbudowaliśmy w małym magazynie w Exeter, w stanie New Hampshire, aby mieć miejsce do pracy nad odpowiedziami na te pytania. Mimo że miejsce to było dość niepozorne, zajmowaliśmy się w nim wielkimi ideami. W skład zespołu wchodzili trenerzy i podiatrzy, a także inżynierowie lotniczy i oraz naukowcy zajmujący się biomechaniką. W naszych badaniach skupiliśmy się na wskazówkach od sportowców oraz ich potrzebach. Po otwarciu NSRL staliśmy się pierwszą firmą w branży, która na poważnie zainwestowała w badania empiryczne.