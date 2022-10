Nigdy dość ruchu: genealogia szybkości

Kilka tygodni przed tym, jak reprezentacja Brazylii weszła w 1998 roku na murawę stadionu Stade de France, aby rozegrać finał największej piłkarskiej imprezy świata, jej 21-letni napastnik Ronaldo Nazário (R9) po raz pierwszy zagrał w srebrno-niebiesko-żółtych butach, jakich wcześniej nie widziano w sporcie: w modelu Mercurial. Za sprawą swojej niesamowitej lekkości oraz wyrazistej kolorystyki nawiązującej do narodowych barw Brazylii buty te, podobnie jak zawodnik, dla którego je zaprojektowano, miały zrewolucjonizować piłkę nożną.



Model Mercurial był rewolucją dla Nike. Przed jego wprowadzeniem buty były ciężkie i niezgrabne. Projektant Peter Hudson, który w 2002 roku zaprojektował model Mercurial Vapor, porównywał dostępne wtedy buty do „wyposażenia farmy”. Mercurial był czymś lżejszym, smuklejszym i szybszym, a inspiracją dla jego projektu były sportowe samochody, a nie sprzęt sportowy.



Nazwa „Mercurial” wywodzi się z mitologii greckiej, z której czerpali inspiracje jego projektanci. Początkowo rozważali nazwę „Ultravelox”, jednak pewnego dnia podczas drogi z pracy do domu Tim Smith, były dyrektor kreatywny, wpadł na pewien pomysł. Do głowy przyszła mu nazwa „Mercurial” i od razu się w niej zakochał.



„Jedna z definicji tego słowa to »szybko zmieniający swoją naturę«. Jest wręcz idealna, ponieważ gdy patrzysz na Ronaldo, widzisz, jak się porusza, czekając na odpowiedni moment do ataku” – mówił Smith. „A gdy już atakuje, jest całkowicie innym zawodnikiem. Jego przyspieszenie jest nie z tej ziemi”.



Ronaldo, znany ze swojej niespotykanej szybkości i nieustępliwości pod bramką przeciwnika, uosabiał to, czym był Mercurial. Nie tylko zachwycał na boisku umiejętnościami i stylem, ale ucieleśniał też wszystko to, co reprezentował model Mercurial – zawsze grał w butach z tej linii, a także razem z Nike testował nowe prototypy.