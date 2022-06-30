Co trenerzy mają na myśli, kiedy radzą, aby słuchać swojego ciała

Robienie postępów w każdej dziedzinie życia wymaga elastyczności oraz umiejętności zachowania równowagi: w końcu chcesz stawiać sobie wyzwania bez nadwyrężania swoich sił oraz mieć możliwość zmiany planów, gdy coś zaczyna iść nie tak. I właśnie w takich sytuacjach związanych z aktywnością fizyczną warto pamiętać, aby „słuchać swojego ciała”.



Taka porada faktycznie może wydawać się niejasna i mało pomocna. Zdaniem instruktorki jogi Alex Silver-Fagan słuchanie swojego ciała polega na takim połączeniu ciała i umysłu, aby sterować swoimi działaniami w sposób dający satysfakcję zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i emocjonalnej.



Brzmi dziwnie? A jednak ma to pewne podstawy naukowe. Ludzki mózg monitoruje wewnętrzne sygnały wysyłane przez ciało – na przykład informacje sensoryczne dotyczące przyspieszonego bicia serca, sztywności mięśni, głodu i pragnienia – i na ich podstawie określa stan organizmu. Procesy te nazywane są interocepcją. „Zwiększona interocepcja pozwala bardziej świadomie odbierać te sygnały, co umożliwia lepsze zgranie się ze swoim ciałem” – mówi dr Jonathan Gibson, profesor nadzwyczajny psychologii w South Dakota School of Mines and Technology. Ludzie z wyższym poziomem interocepcji zazwyczaj odznaczają się lepszym samopoczuciem mentalnym i emocjonalnym oraz lepiej radzą sobie w kontaktach społecznych. Zdaniem Gibsona może to wynikać z tego, że samoświadomość pozwala im sprawniej zaspokajać potrzeby ciała i umysłu. Z tego samego powodu badacze wiążą tę umiejętność z lepszymi osiągnięciami w sporcie.



Teraz pewnie myślisz, że łatwiej powiedzieć, niż zrobić. To prawda, okoliczności nie są sprzyjające. „Zatraciliśmy naszą dawną intuicję” – stwierdza Silver-Fagan. Dodaje, że w zalewie porad na temat tego, co robić i czuć Twój głos wewnętrzny, ten, który odpowiada za komunikację ciała i umysłu, może nie przebić się przez tę całą kakofonię.



Jednak słuchanie swojego ciała lub „poprawienie interocepcji” w języku nauki to umiejętność, której można się nauczyć. Wystarczy zacząć od poniższych wskazówek.