Co trenerzy mają na myśli, kiedy radzą, aby słuchać swojego ciała

Zdaniem Sue Falsone, specjalistki klinicznej od fizjoterapii sportowej, która specjalizuje się w regeneracji, nasz umysł może nas podkusić do przyjęcia na siebie namiaru obowiązków (typowa przypadłość ludzi lubiących stawiać sobie nowe wyzwania) lub niedocenienia swoich możliwości (co zdarza się, gdy jesteśmy zmęczeni lub pod wpływem stresu). By znaleźć swój złoty środek, Falsone i Silver-Fagan zalecają najpierw posłuchać swojej intuicji, sprawdzić, jak ma się ona do naszych emocji, i dopiero wtedy zacząć się do nich dostrajać.



Powiedzmy, że jesteś właśnie w trakcie treningu i Twój trener zaleca Ci wykonanie serii pompek w różnych opcjach do wyboru: pompki na kolanach, klasyczne pompki lub zaawansowane pompki na podwyższeniu. Silver-Fagan wyjaśnia, że jeśli czujesz, że na tę chwilę jesteś w stanie wykonać klasyczną pompkę, śmiało przejdź do tej wersji. Jeśli jednak od razu wiesz, że to nie jest wyzwanie dla Ciebie (np. odczuwasz ból w barku lub spadek formy), wykonaj pompki na kolanach. Z drugiej strony, jeśli zaczniesz od klasycznych pompek i czujesz, że możesz dać z siebie jeszcze więcej, spróbuj wesprzeć się na stopach. Albo, jeśli czujesz, że to jest to, zostań w tej pozycji i nic nie zmieniaj.