Czy należy robić przerwy w trakcie treningu?

Dawaj z siebie więcej, ale ostrożnie

Podczas ćwiczeń wytrzymałościowych, takich jak jednostajny bieg czy jazda na rowerze, regeneracja w połowie treningu może zrekompensować tak zwany dryf sercowo-naczyniowy – zjawisko, w którym tętno stopniowo wzrasta nawet wtedy, gdy intensywność treningu się nie zwiększa. „Podczas tego typu treningów zdarza się to przede wszystkim dlatego, że łatwiej jest się odwodnić” – mówi doktor Todd Buckingham, fizjolog treningowy z Grand Rapids w stanie Michigan w USA. „Bez odpowiedniego poboru wody serce może pompować mniej krwi z każdym uderzeniem, co oznacza, że musi pompować ją częściej, aby dostarczyć odpowiednią ilość krwi i tlenu do mięśni” – dodaje. To może sprawić, że podjęta aktywność będzie dla Ciebie o wiele trudniejsza, niż jest w rzeczywistości. Krótkie „przerwy” podczas długiego biegu lub długiej jazdy (trwające np. od jednej do dwóch minut i wykonywane co osiem lub dziewięć minut podczas ponad godzinnego treningu) mogą obniżyć tętno, a tym samym odczuwany wysiłek. Rezultat: możesz zacząć pokonywać więcej kilometrów lub utrzymywać wyższe tempo.



Jeśli biegasz, najbardziej oczywistym sposobem na regenerację w połowie treningu jest spowolnienie do tempa spacerowego. Z badań opublikowanych w „Journal of Science and Medicine in Sport” wynika, że pierwsi maratończycy, którzy w trakcie biegu stosowali jednominutowe okresy marszu, odczuwali mniejszy ból mięśni i mniejsze zmęczenie – i uzyskiwali podobny czas, jak ci biegnący non stop.