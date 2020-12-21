Czy należy robić przerwy w trakcie treningu?

Treningi interwałowe o wysokiej intensywności są tak opracowane, że obejmują przerwy, ponieważ na przemian ćwiczy się i odpoczywa. Dzięki tym przerwom na odpoczynek tętno może spadać, co skutkuje skokami tętna w górę i w dół, które mogą poprawić Twoją wydolność sercowo-oddechową. Ale podobnie jak w przypadku podnoszenia ciężarów „te przerwy na odpoczynek dają również czas na usunięcie z organizmu produktów ubocznych, które w przeciwnym razie mogłyby nagromadzić się zbyt szybko i uniemożliwić Ci utrzymanie tempa wysiłku” – mówi Buckingham.



Oczywiście każdy trening HIIT jest inny. Na przykład biegowy trening HIIT może składać się z trzech serii po cztery 400-metrowe sprinty z jedną minutą odpoczynku pomiędzy interwałami, z kolei tradycyjna sesja treningu Tabata to osiem rund po 20 sekund z 10 sekundami przerwy. Rothstein uważa, że niezależnie od treningu czas odpoczynku musi być na tyle długi, aby można było złapać oddech i prowadzić rozmowę, ale na tyle krótki, aby mięśnie nie ostygły i można było wykonać następną serię na pełnych obrotach. Aby zoptymalizować czas odpoczynku, spróbuj stanąć z rękami opartymi na kolanach – badania Western Washington University sugerują, że taka pozycja może pomóc w lepszym oddychaniu, co może umożliwić szybsze odzyskanie sił pomiędzy interwałami.



Niezależnie od tego, jak wykorzystujesz przerwy na regenerację w trakcie treningu, pamiętaj, że celem jest naładowanie baterii, aby móc jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości w odpowiednich chwilach. Jeśli w którymś momencie przerwy na złapanie oddechu poczujesz, że Twoje ciało jest zbyt rozluźnione, aby wrócić do ćwiczeń, próbuj różnych długości przerwy, aż znajdziesz idealne rozwiązanie. Im bardziej zaangażujesz się w każdy aspekt treningu – nawet w odpoczynek między ćwiczeniami – tym więcej będziesz czerpać korzyści, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.