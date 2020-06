Co jeść, aby wyglądać i czuć się świetnie

Nie martw się, jeśli uwielbiasz ciasteczka i frytki, ale wiesz, że to dla Ciebie czysta czerwień. Nikt nie oczekuje, że całkowicie z nich zrezygnujesz. „Kompletny brak »czerwonych« potraw w diecie dotyczy tylko profesjonalnych sportowców lub osób, które zarabiają na tym, jak wyglądają” – mówi St. Pierre. „W przypadku reszty z nas dbanie o zdrowie, dobrą formę i siłę nie oznacza, że od czasu do czasu nie możemy sobie pozwolić na chwilę zapomnienia”.



St. Pierre i Scott-Dixon korzystali z metody „czerwony-żółty-zielony” z setkami klientów Precision Nutrition, dzięki czemu wiedzą, że przynosi ona mnóstwo korzyści. Ludzie czują się dzięki niej silniejsi. To Ty decydujesz, do jakiej kategorii trafi dana potrawa. Nikt nie mówi Ci, czego nie możesz, a co musisz jeść, aby dbać o zdrowie. „Dzięki temu można się wiele o sobie dowiedzieć – np. jakie są moje potrzeby żywieniowe lub co ma na mnie najlepszy wpływ” – tłumaczy St. Pierre. Choć podświadomie to wiemy, rzadko zastanawiamy się, dzięki jakiemu jedzeniu czujemy się najlepiej. „Odżywianie opuszcza tym samym sferę abstrakcyjnych, magicznych przepisów na superpotrawy i wraca do prawdziwego życia – Twojego życia” – wyjaśnia Scott-Dixon.

„Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że większość żywieniowych rekomendacji jest oparta na badaniach, które uśredniają wyniki, tak aby odnosiły się do jak największej liczby osób. Mimo że najczęściej produkty pełnoziarniste mają dobry wpływ na nasze ciało, nie dotyczy to osób z celiakią, którzy źle reagują na zakwas chlebowy. Jeśli jesteś osobą, która nie powinna jeść konkretnej grupy produktów – zbożowych, warzyw kapustnych, orzechów lub nasion – a są one uwzględnione w diecie, staje się ona dla Ciebie bezużyteczna” – stwierdza St. Pierre.