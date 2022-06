Dr Jeffrey Durmer wyjaśnia, jak sen poprawia nasze wyniki

Gdy ludzie myślą o sprawności fizycznej, sen nie jest zwykle pierwszą kwestią, która przychodzi im do głowy. Jednak gdy dr n. med. Jeffrey Durmer zauważył, że brak snu odbija się na jego sportowych wynikach, a także wynikach jego córek będących profesjonalnymi pływaczkami, uznał, że czas to zbadać. Teraz jako neurolog, neuronaukowiec systemowy oraz lekarz zajmujący się snem dr Durmer pomaga topowym sportowcom. Za sprawą współpracy z ligą NFL i reprezentacją podnoszenia ciężarów Stanów Zjednoczonych podczas największej imprezy sportowej na świecie, która w 2021 roku odbyła się w Tokio, pokazał, w jaki sposób proste techniki, takie jak spanie na zapas, mogą mieć duży wpływ na wyniki. Przede wszystkim pokazał jednak też, że sen jest formą regeneracji, a żaden plan treningowy nie jest bez niej kompletny. W tym odcinku Durmer dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer i szczegółowo opowiada, dlaczego sen ma tak kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Zdradza nam także, jak określić, czy śpimy wystarczająco długo, i pokazuje, jak żyć uważniej.