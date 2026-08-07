Współpraca z Rebel Girls
Giulia Gwinn
Przeczytaj o tym, jak Giulia Gwinn i jej najlepsza przyjaciółka wspólnie dochodziły do siebie po poważnych kontuzjach, aby powrócić na boisko silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Giulia Gwinn. Pomocniczka, Niemcy. Urodzona: 2 lipca 1999 roku.
Gdy Giulia odniosła kontuzję kolana podczas ważnego meczu, była załamana. Powrót do gry miał jej zająć prawie cały rok. Leżąc w szpitalnym łóżku, czuła, jak zalewa ją fala smutku. Powrót do gry wyglądał na tak odległy.
Podczas pierwszych tygodni fizjoterapii była w stanie myśleć tylko o powrocie na boisku i towarzyszącej mu ekscytacji. Pojawiło się światełko w tunelu.
„Zdałam sobie sprawę, że jestem w stanie walczyć i wrócić do gry z większą pewnością siebie”.
Podczas rekonwalescencji nie była sama. Towarzyszyła jej koleżanka z drużyny, która odniosła kontuzję w podobnym czasie. Wraz z upływem czasu zawodniczki zaprzyjaźniały się – towarzyszyły sobie podczas pierwszych małym sukcesów, takich jak powroty do chodzenia, biegania, a potem skakania.
Razem chodziły na mecze swojej drużyny, zarówno w domu, jak i na wyjeździe, i dopingowały ją z trybun. Za każdym razem, gdy reprezentacja Niemiec strzeliła gola, zawodniczki podbiegały do Giulii i przytulały ją, świętując całym zespołem.
Podczas kilku ostatnich miesięcy rehabilitacji Giulia i jej trenerka zawiesiły taśmę i po każdej sesji odcinały kawałek, zbliżając się do powrotu na boisko. Tygodnie mijały coraz szybciej. W końcu Giulia była w stanie zagrać pierwszy mecz od kontuzji. Nie mogła opanować emocji. Oczywiście pierwszą osobą, której o tym opowiedziała, była jej koleżanka z drużyny i przyjaciółka z rehabilitacji.
Ten dzień był magiczny. Giulia cieszyła się wszystkimi małymi rzeczami, które przed kontuzją brała za pewnik, jak na przykład widok swojej koszulki wiszącej w szatni.
„W swojej głowie przeżywałam ten moment 1000 razy” – opowiada. „W rzeczywistości był jednak 1000 razy piękniejszy”.
Teraz zarówno Giulia, jak i jej najlepsza przyjaciółka, znowu biegają po boisku – są silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.