Gdy Giulia odniosła kontuzję kolana podczas ważnego meczu, była załamana. Powrót do gry miał jej zająć prawie cały rok. Leżąc w szpitalnym łóżku, czuła, jak zalewa ją fala smutku. Powrót do gry wyglądał na tak odległy.

Podczas pierwszych tygodni fizjoterapii była w stanie myśleć tylko o powrocie na boisku i towarzyszącej mu ekscytacji. Pojawiło się światełko w tunelu.

„Zdałam sobie sprawę, że jestem w stanie walczyć i wrócić do gry z większą pewnością siebie”.