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Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2023
Czas czytania: 5 min

Współpraca z Rebel Girls

Kerolin Nicoli

Kerolin musiała zmierzyć się ze świadomością, że może już nigdy nie być w stanie grać w piłkę nożną. Stawiła jednak czoło przeszkodom i została profesjonalną piłkarką. Poznaj jej historię i zobacz jej drogę od świetnej gry w Brazylii do statusu gwiazdy w USA.

Kerolin Nicoli – Piłkarskie historie – Nike

Kerolin Nicoli. Napastniczka, Brazylia. Urodzona: 17 listopada 1999 roku.

Kerolin zawsze kochała grać w piłkę nożną, ale w jej życiu był moment, gdy myślała, że już nigdy nie będzie w stanie tego robić. Gdy miała 11 lat, poczuła ból w prawej nodze. Po czasie okazało się, że cierpi na rzadką chorobę powodującą infekcję w kości. Nawet po operacji doktorzy nie byli pewni, czy będzie mogła uprawiać sporty kontaktowe, takie jak właśnie piłka nożna.

Kerolin nigdy się jednak nie poddała. Zaczęła kopać piłkę z koleżankami i kolegami, aby odzyskać umiejętności i siłę. Z czasem jej noga się zagoiła i Kerolin mogła wrócić do gry, którą tak kochała. Pokonywała kolejne szczeble na poziomie klubowym w Brazylii, aż w końcu jej marzenie się spełniło – przeszła na zawodowstwo. W 2022 roku dołączyła natomiast do drużyny North Carolina Courage.

W swoim pierwszym meczu, z NJ/NY Gotham FC, wykorzystała każdą minutę na boisku, aby pokazać swoją siłę. Gdy pod koniec spotkania otrzymała piłkę, wiedziała, że musi wykorzystać swoją szansę. Ruszyła na bramkę, minęła trzy obrończynie i z całej siły kopnęła piłkę prawą nogą, umieszczając ją w bramce.

„Zawsze robiłam wszystko, aby móc odnosić wielkie sukcesy podczas mojej kariery”.

– Kerolin Nicoli

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Kerolin Nicoli – Piłkarskie historie – Nike

Ilustracje: Camila Anselmé.

Data pierwszej publikacji: 1 lipca 2023