Kerolin Nicoli – Piłkarskie historie – Nike

Kerolin zawsze kochała grać w piłkę nożną, ale w jej życiu był moment, gdy myślała, że już nigdy nie będzie w stanie tego robić. Gdy miała 11 lat, poczuła ból w prawej nodze. Po czasie okazało się, że cierpi na rzadką chorobę powodującą infekcję w kości. Nawet po operacji doktorzy nie byli pewni, czy będzie mogła uprawiać sporty kontaktowe, takie jak właśnie piłka nożna.



Kerolin nigdy się jednak nie poddała. Zaczęła kopać piłkę z koleżankami i kolegami, aby odzyskać umiejętności i siłę. Z czasem jej noga się zagoiła i Kerolin mogła wrócić do gry, którą tak kochała. Pokonywała kolejne szczeble na poziomie klubowym w Brazylii, aż w końcu jej marzenie się spełniło – przeszła na zawodowstwo. W 2022 roku dołączyła natomiast do drużyny North Carolina Courage.



W swoim pierwszym meczu, z NJ/NY Gotham FC, wykorzystała każdą minutę na boisku, aby pokazać swoją siłę. Gdy pod koniec spotkania otrzymała piłkę, wiedziała, że musi wykorzystać swoją szansę. Ruszyła na bramkę, minęła trzy obrończynie i z całej siły kopnęła piłkę prawą nogą, umieszczając ją w bramce.



„Zawsze robiłam wszystko, aby móc odnosić wielkie sukcesy podczas mojej kariery”.



– Kerolin Nicoli