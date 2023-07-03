Alex Morgan – Piłkarskie historie – Nike

Jako ośmiolatka Alex Morgan ogłosiła, że chce wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich – nie wiedziała tylko jeszcze, jaki sport ją na nie zaprowadzi. Alex grała we wszystko. W niektóre dni rodzice wozili ją z treningu softballu na trening piłki nożnej, a potem jeszcze na mecz koszykówki. W liceum jej faworytem była już jednak piłka nożna.



Zanim trafiła na szczyt, Alex musiał radzić sobie z kontuzjami i innymi przeciwnościami losu. W końcu została jednak zawodową piłkarką i reprezentantką USA. Spełniła też swoje marzenie – w wieku 23 lat zadebiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w tętniącym życiem Londynie.



Stany Zjednoczone grały w półfinale z Kanadą. Wynik brzmiał 3–3 i trwała dogrywka. Teraz albo nigdy. W ostatniej minucie meczu piłka leciała w kierunku Alex, która znajdowała się przy słupku. Wszędzie były obrończynie. Alex wyskoczyła do góry i uderzyła piłkę głową. Piłka poszybowała nad obrończyniami i trafiła prosto do siatki. Tłum zaczął wiwatować! Reprezentacja USA wygrała 4–3. Trzy dni później Alex miała na szyi swój własny złoty medal olimpijski.



„Pracuj ciężko, nigdy się nie poddawaj i walcz do końca, ponieważ dopóki piłka jest w grze, nic nie jest przesądzone”.

– Alex Morgan