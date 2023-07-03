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Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2023
Czas czytania: 3 min

Współpraca z Rebel Girls

Kadeisha Buchanan

Złota medalistka. Zawodniczka odmieniająca losy meczów. Dowiedz się, w jaki sposób Kadeisha stała się jedną z najlepszych piłkarek na świecie mimo przeciwności losu.

Kadeisha Buchanan – Piłkarskie historie – Nike

Kadeisha Buchanan. Obrończyni, Kanada. Urodzona: 5 listopada 1995 roku.

Kadeisha to obrończyni o wielkich umiejętnościach. Jest w stanie powstrzymywać najlepsze napastniczki na świecie. Grająca na środku obrony Kadeisha jest niczym cień przewidujący kolejne ruchy przeciwniczek i analizujący każdy ich krok. Następnie, w odpowiednim momencie wkracza do akcji, zabierając im piłkę lub blokując ich zagrania.

Jednak gdy Kadeisha była młodsza, nie miała wielkich nadziei na profesjonalną karierę. Urodziła się w wielodzietnej rodzinie. Jej mała pracowała w wielu miejscach, ale i tak miała problem, aby zapłacić za czynsz i jedzenie – nie mówiąc już o opłatach za treningi.

Jednak dzięki wsparciu przyjaciół i krewnych Kadeisha oraz jej rodzina dali sobie radę. Jej mama, niezależnie od ilości obowiązków, zawsze znajdowała czas, aby stanąć na bramce i pograć z Kadeishą, która trenowałą po szkole. Miłość do piłki nożnej dodawała Kadeishy sił w trudnych chwilach.

Gdy była już nastolatką, Kadeisha przykuła uwagę najlepszych trenerek i trenerów na świecie. W wieku 17 lat zadebiutowała w reprezentacji Kanady, a kilka lat później przeszła na zawodowstwo. Dziś jest uznawana za jedną z najlepszych obrończyń w historii. Na boisku jest skałą nie do naruszenia.

„Piłka nożna to cały mój świat. Dzięki niej może życie zmieniło się na lepsze”.

– Kadeisha Buchanan

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Kadeisha Buchanan – Piłkarskie historie – Nike

Ilustracje: Camila Ru.

Data pierwszej publikacji: 1 lipca 2023