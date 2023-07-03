Kadeisha Buchanan – Piłkarskie historie – Nike

Kadeisha to obrończyni o wielkich umiejętnościach. Jest w stanie powstrzymywać najlepsze napastniczki na świecie. Grająca na środku obrony Kadeisha jest niczym cień przewidujący kolejne ruchy przeciwniczek i analizujący każdy ich krok. Następnie, w odpowiednim momencie wkracza do akcji, zabierając im piłkę lub blokując ich zagrania.

Jednak gdy Kadeisha była młodsza, nie miała wielkich nadziei na profesjonalną karierę. Urodziła się w wielodzietnej rodzinie. Jej mała pracowała w wielu miejscach, ale i tak miała problem, aby zapłacić za czynsz i jedzenie – nie mówiąc już o opłatach za treningi.

Jednak dzięki wsparciu przyjaciół i krewnych Kadeisha oraz jej rodzina dali sobie radę. Jej mama, niezależnie od ilości obowiązków, zawsze znajdowała czas, aby stanąć na bramce i pograć z Kadeishą, która trenowałą po szkole. Miłość do piłki nożnej dodawała Kadeishy sił w trudnych chwilach.

Gdy była już nastolatką, Kadeisha przykuła uwagę najlepszych trenerek i trenerów na świecie. W wieku 17 lat zadebiutowała w reprezentacji Kanady, a kilka lat później przeszła na zawodowstwo. Dziś jest uznawana za jedną z najlepszych obrończyń w historii. Na boisku jest skałą nie do naruszenia.

„Piłka nożna to cały mój świat. Dzięki niej może życie zmieniło się na lepsze”.

– Kadeisha Buchanan