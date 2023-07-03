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Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2023
Czas czytania: 3 min

Współpraca z Rebel Girls

Grace Geyoro

Od swojego pierwszego kopnięcia piłki Grace udowadnia niedowiarkom, jak bardzo się mylą. Poznaj jej historię i dowiedz się, w jaki sposób została gwiazdą w klubie i reprezentacji.

Grace Geyoro – Piłkarskie historie – Nike

Grace Geyoro. Pomocniczka, Francja. Urodzona: 2 lipca 1997 roku.

Gdy miała osiem lat, Grace Geyoro weszła na boisko w swoim rodzinnym mieście, Orleanie we Francji. Dookoła niej byli sami chłopcy. Grace była pierwszą – i jedyną – dziewczyną w zespole.

Wiele osób uważało, że to dziwne, że Grace gra w piłkę. Nawet jej mama, Angelique, mówiła, że to nie jest sport dla dziewcząt. Jednak brat Grace przekonał ją, że Grace radzi sobie na boisku naprawdę świetnie. Była tak dobra, że w wieku 15 lat zaczęła trenować w Paris Saint-Germain, a więc w profesjonalnym klubie. A w 2017 roku, mając 19 lat, została zawodową piłkarką, właśnie w PSG.

W 2022 roku była już pewnym punktem reprezentacji Francji. A podczas meczu Mistrzostw Europy 2022 przeciwko Włochom zachwyciła kibicki i kibiców na trybunach, gdy jako pierwsza zawodniczka zdobyła hat-tricka w pierwszej połowie meczu na tym turnieju. Po trzecim golu Grace złożyła dłonie w kształt serca i wskazała na miejsca, na których siedziała jej rodzina. Angelique – największa fanka Grace – dopingowała ją najgłośniej ze wszystkich.

„Nie zatrzymuj się. Nigdy”.

– Grace Geyoro

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Grace Geyoro – Piłkarskie historie – Nike

Ilustracje: Kaitlin June Edwards.

Data pierwszej publikacji: 1 lipca 2023