Grace Geyoro – Piłkarskie historie – Nike

Gdy miała osiem lat, Grace Geyoro weszła na boisko w swoim rodzinnym mieście, Orleanie we Francji. Dookoła niej byli sami chłopcy. Grace była pierwszą – i jedyną – dziewczyną w zespole.

Wiele osób uważało, że to dziwne, że Grace gra w piłkę. Nawet jej mama, Angelique, mówiła, że to nie jest sport dla dziewcząt. Jednak brat Grace przekonał ją, że Grace radzi sobie na boisku naprawdę świetnie. Była tak dobra, że w wieku 15 lat zaczęła trenować w Paris Saint-Germain, a więc w profesjonalnym klubie. A w 2017 roku, mając 19 lat, została zawodową piłkarką, właśnie w PSG.

W 2022 roku była już pewnym punktem reprezentacji Francji. A podczas meczu Mistrzostw Europy 2022 przeciwko Włochom zachwyciła kibicki i kibiców na trybunach, gdy jako pierwsza zawodniczka zdobyła hat-tricka w pierwszej połowie meczu na tym turnieju. Po trzecim golu Grace złożyła dłonie w kształt serca i wskazała na miejsca, na których siedziała jej rodzina. Angelique – największa fanka Grace – dopingowała ją najgłośniej ze wszystkich.

„Nie zatrzymuj się. Nigdy”.

– Grace Geyoro