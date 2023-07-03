Chloe Kelly – Piłkarskie historie – Nike

Chloe Kelly dorastała w zachodnim Londynie, grając w piłkę z piątką starszych braci. Grali na ulicach lub w „klatkach” – otoczonych płotem boiskach, na których mecze często zamieniały się w zacięte bitwy. Chloe była zazwyczaj jedyną dziewczyną na placu gry, ale nie przeszkadzało jej to. Niezależnie od tego, gdzie akurat szła, zawsze miała piłkę przy nodze i była gotowa do gry.

Gdy była już starsza, Chloe przeprowadziła się na północ, aby grać zawodowo w Manchesterze City. Była zadziorna i waleczna – wyglądało na to, że sukces jest jej pisany. Jednak w 2021 roku odniosła poważną kontuzję, przez którą musiała spauzować. Obawiano się, że nie wróci już do profesjonalnej piłki nożnej. Chloe pracowała jednak ciężko podczas rehabilitacji i niemal po roku znowu grała w reprezentacji Anglii.

W regulaminowym czasie gry finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet 2022 Anglia remisowała z Niemcami 1–1. W dogrywce Chloe oddała strzał – i została zablokowana. Gdy piłka do niej wróciła, kopnęła ją z całych sił. Chloe trzyma swój złoty medal w takim miejscu, aby patrzeć na niego każdego dnia – w szufladzie z bielizną! Piłka poszybowała w powietrzu, minęła bramkarkę i wpadła do siatki – GOL! Koleżanki z drużyny Chloe wbiegły na boisko. Właśnie udało im się wygrać dla Anglii pierwsze trofeum w piłce nożnej kobiet.

„Nie denerwuję się już tak jak kiedyś. Myślę sobie: »co najgorszego może się stać?« Najgorsze mam już za sobą. Muszę cieszyć się każdą chwilą i grać bez strachu”.

– Chloe Kelly