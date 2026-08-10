Hayley Rasoi – Piłkarskie historie – Nike

Hayley Raso dorastała w australijskim mieście Gold Coast. Nie brakowało jej pewności siebie, gdy pływała i pluskała się w oceanie, ale w szkole była nieśmiała. Pewnego dnia lokalny zespół piłkarski organizował nabór. Gdy Hayley uczyła się podawać i dryblować, coś się w niej zmieniło. Poczuła się tak, jakby znowu była na plaży. Wszystkie zmartwienia zniknęły – tak jak nieśmiałość.



Gdy Hayley dostała się do zespołu, jej babcia w nagrodę podarowała jej piękną wstążkę. „Będzie dawała ci siłę” – powiedziała jej, zawiązując ją wokół jej kucyka. Od tego czasu Hayley nigdy nie wychodzi bez niej na boisko. Wstążka towarzyszyła jej od meczów w lokalnym zespole aż po Olimpiadę w Tokio. Dzięki niej miała siłę w najlepszych i najgorszych okresach – na przykład wtedy, gdy podczas zderzenia na boisku uszkodziła kręgosłup. Hayley nie miała pewności, że będzie ponownie chodzić, a co dopiero grać w piłkę.



Jednak po sześciu miesiącach intensywnej rehabilitacji ponownie weszła na boisko. Co więcej, w pierwszym meczu po powrocie od razu zdobyła bramkę! W tym roku nie może się doczekać reprezentowania swojego kraju na największym turnieju rozgrywanym w jej ojczyźnie. Na trybunach na pewno będzie dopingowała ją babcia razem z resztą rodziny. Niezależnie od tego, z jakiego miejsca będziesz oglądać mecze, dostrzeżenie Grace nie będzie problemem – wystarczy spojrzeć na jej wstążkę.



„Nie patrz wstecz. Zostaw przeszłość za sobą”.



– Hayley Raso