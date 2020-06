Wypróbuj teraz pięć najlepszych treningów w domu

Siedzisz w domu i potrzebujesz ruchu? Mamy coś dla Ciebie, a konkretnie dla Twoich pleców, mięśni brzucha, ramion, nóg i pośladków. Stworzone i sprawdzone przez naszych trenerów Nike Master Trainers najlepsze treningi domowe zapewnią Ci odpowiednią dawkę aktywności przy ograniczonej przestrzeni i minimalnej ilości sprzętu.



Od cyklicznych ćwiczeń budujących siłę i spalających kalorie treningów HIIT po energetyzujące rozgrzewki i sesje relaksacyjne – każdy zestaw można dopasować indywidualnie do swojego poziomu zaawansowania. Jedyne, co musisz zrobić, to zdecydować, od którego z nich zacząć.