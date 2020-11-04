Wypróbuj teraz pięć najlepszych treningów w domu

Domowa siłownia: pięć najlepszych treningów do wypróbowania w domu
Coaching
Siedzisz w domu i potrzebujesz ruchu? Mamy coś dla Ciebie, a konkretnie dla Twoich pleców, mięśni brzucha, ramion, nóg i pośladków. Stworzone i sprawdzone przez naszych trenerów Nike Master Trainers najlepsze treningi domowe zapewnią Ci odpowiednią dawkę aktywności przy ograniczonej przestrzeni i minimalnej ilości sprzętu.
Od cyklicznych ćwiczeń budujących siłę i spalających kalorie treningów HIIT po energetyzujące rozgrzewki i sesje relaksacyjne – każdy zestaw można dopasować indywidualnie do swojego poziomu zaawansowania. Jedyne, co musisz zrobić, to zdecydować, od którego z nich zacząć.
Trening 01
Quick Core Crush
To intensywny 10-minutowy trening składający się z ćwiczeń wzmacniających mięśnie tułowia, takich jak brzuszki, skręty i deski, który pozwoli Ci popracować nad dolnymi i górnymi mięśniami brzucha oraz mięśniami skośnymi.
Czas trwania: 10 minut
Poziom: początkujący
Przeznaczenie: siła
Sprzęt: mata/brak
Format: ćwiczenie na czas
Czas trwania: 10 minut
Poziom: początkujący
Przeznaczenie: siła
Sprzęt: mata/brak
Format: ćwiczenie na czas
Trening 02
10-minutowy trening HIIT na nogi i tułów
Niezwykle intensywny i efektywny trening HIIT, który wzmacnia dolne partie ciała, tułów i pracę serca. Możesz go robić osobno, gdy nie masz zbyt dużo czasu, lub dołączyć do swojej regularnej sesji, by dać sobie jeszcze większy wycisk.
Czas trwania: 10 minut
Poziom: początkujący
Przeznaczenie: wytrzymałość
Sprzęt: brak
Format: ćwiczenie na czas
Czas trwania: 10 minut
Poziom: początkujący
Przeznaczenie: wytrzymałość
Sprzęt: brak
Format: ćwiczenie na czas
Trening 03
Trening Essential Restorative Yoga
Ta regeneracyjna sesja treningowa idealnie sprawdzi się, gdy chcesz załagodzić ból mięśni lub wyciszyć swój umysł. Zwolnij tempo i skoncentruj się na oddechu, aby maksymalnie zredukować napięcie w swoim ciele.
Czas trwania: 20 minut
Poziom: początkujący
Przeznaczenie: mobilność
Sprzęt: brak
Format: ćwiczenie na czas
Czas trwania: 20 minut
Poziom: początkujący
Przeznaczenie: mobilność
Sprzęt: brak
Format: ćwiczenie na czas
Trening 04
Tank Top Arms
Ten prosty i efektywny 20-minutowy trening na górne partie ciała pozwala ćwiczyć ramiona, bicepsy i tricepsy. Możesz wykonywać go jako samodzielny trening albo połączyć z zestawem ćwiczeń kardio lub sesją na tułów, aby wzmocnić całe ciało.
Czas trwania: 20 minut
Poziom: średnio zaawansowany
Przeznaczenie: siła
Sprzęt: hantle
Format: ćwiczenie na czas
Czas trwania: 20 minut
Poziom: średnio zaawansowany
Przeznaczenie: siła
Sprzęt: hantle
Format: ćwiczenie na czas
Trening 05
Intensywny trening na całe ciało
To dający maksymalny wycisk 45-minutowy trening na całe ciało, który naprawdę podniesie Ci tętno. Składa się z ćwiczeń wykorzystujących masę ciała, dlatego nie potrzebujesz do niego żadnego sprzętu i możesz go wykonać nawet w salonie.
Czas trwania: 45 minut
Poziom: średnio zaawansowany
Przeznaczenie: wytrzymałość
Sprzęt: brak
Format: ćwiczenie na czas
Czas trwania: 45 minut
Poziom: średnio zaawansowany
Przeznaczenie: wytrzymałość
Sprzęt: brak
Format: ćwiczenie na czas