Medytacja na lepszy sen

Słowo „medytacja” brzmi poważnie, zwłaszcza jeśli nie miało się z nią wcześniej do czynienia, ale wcale nie musi być to coś skomplikowanego. Medytacja może oznaczać modlitwę, pozytywną afirmację, a także wszystko to, co wykonujesz przed snem, aby uspokoić umysł. Praktycznie wszyscy sportowcy, z którymi współpracuje, wyrobili w sobie za moją radą nawyk medytowania przed snem. Większość aplikacji do medytacji ma programy związane ze snem, które pozwalają wyciszyć się przed zaśnięciem w ciągu 5–10 minut.



Jeśli uważasz, że nie masz czasu na medytowanie przed snem, możesz pójść po linii najmniejszego oporu: gdy położysz się do łóżka, zamiast przeglądania Internetu w telefonie włącz jedną z medytacji związanych ze snem, połóż głowę na poduszce i słuchaj. Tak czy inaczej, zajmie Ci to 10 minut, ale zamiast gonitwy myśli i przewracania się z boku na bok poświęcisz go na przygotowanie się do wydajnego snu.



Pobierz aplikację już teraz, a gdy wieczorem położysz się do łóżka, po prostu ją włącz. Zrób z tego wieczorny nawyk, a zobaczysz, o ile łatwiejsze stanie się zasypianie.