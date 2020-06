Odpowiednia regeneracja

Drugim aspektem udanej regeneracji jest relaks dla umysłu. Kluczowe znaczenie ma wybranie aktywności, która naprawdę sprawia nam radość, a nie czegoś, co powinniśmy robić, bo to zdrowe dla naszego ciała. „Jeśli nie czujesz się dobrze podczas danej aktywności, a cieszysz się, kiedy jest skończona, nie da się powiedzieć, że była to dobra regeneracja, ponieważ nie pozwoliła odpocząć Twojej głowie” – mówi Halson. „Zadaj sobie pytanie: czy robiąc to, czuję się zrelaksowany i spokojny? To dobra strategia regeneracyjna”. Jeśli masz trudności z wyciszeniem umysłu, posłuchaj podcastu o czymś, co Cię interesuje, porysuj lub nadrób zaległości i porozmawiaj z przyjaciółmi przez telefon.



Dobrym sposobem na znalezienie aktywności, która pozwala odpowiednio się zregenerować, jest próbowanie wielu opcji. Zaobserwuj, czy podczas danej aktywności czujesz się dobrze, a Twoje ciało jest spokojne. Jeśli nie, spróbuj czegoś innego, aż trafisz na to, co w pełni Ci odpowiada.



Zrób z tego nawyk: naprawdę warto poświęcić czas na to, aby zregenerować się tak, jak lubisz. Nie wiesz, od czego zacząć? Dużą popularnością cieszy się spokojna sesja jogi w aplikacji NTC z Alex Silver-Fagan, Nike Master Trainer – trwa tylko 20 minut, jednak pozwala się odprężyć. Wypróbuj ją już dziś wieczorem. Nieważne, czy uznasz, że taka spokojna joga to coś dla Ciebie, czy zdecydujesz się na inną strategię regeneracyjną, pogratuluj sobie tego, że pozwalasz ciału i umysłowi na zasłużony odpoczynek.