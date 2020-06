Czy zapewniasz sobie wystarczającą ilość snu?

Jeśli czujesz się dobrze od początku dnia, to znak, że śpisz wystarczająco długo. Warto jednak monitorować też to, jak czujesz się po południu i wieczorem. „Czy zdarza Ci się, że gdy stajesz na światłach w drodze do domu, łapie Cię senność i czujesz, że zaraz odpłyniesz? Czy czasami zasypiasz, oglądając wieczorem telewizję na kanapie? Jeśli tak, wydłużaj czas snu o 30 minut aż do momentu, gdy drzemki nie będą Ci już potrzebne” – radzi Halson.

Jeśli zachowujesz trzeźwość umysłu od momentu, gdy wstajesz, aż do chwili, gdy kładziesz się do łóżka, oznacza to, że liczba przesypianych przez Ciebie godzin jest idealna.

Zrób z tego nawyk: gorąco zachęcamy Cię do monitorowania liczby przespanych godzin i oceniania swojego snu – dzięki temu dowiesz się, czego potrzebujesz. Połóż notes przy łóżku i przez tydzień zapisuj, o której godzinie budzisz się i zasypiasz. Raz lub dwa razy dziennie zapisz, czy czujesz zmęczenie, i dopisz godzinę. Za każdym razem, gdy uzupełniasz swój dziennik snu, pogratuluj sobie w myślach („Dobra robota!”). Po tygodniu będziesz w stanie spojrzeć na dane i wykorzystać radę Halson, by wydłużać czas snu o 30 minut aż do momentu, gdy nie będziesz czuć zmęczenia w ciągu dnia.