Czy zapewniasz sobie wystarczającą ilość snu?
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Obserwuj swoją aktywność w trakcie dnia, aby dowiedzieć się, czy śpisz wystarczająco długo.
Istnieje dobre wytłumaczenie, dlaczego osiem to magiczna liczba godzin, które powinniśmy przespać w ciągu doby: potwierdzają to badania. „Niektórzy ludzie potrzebują jednak 9–10 godzin snu, aby czuć się dobrze. Jeśli intensywnie trenujesz, potrzebujesz nieco więcej snu niż zazwyczaj. Niestety, większość osób śpi zaledwie 6–6,5 godziny” – mówi Shona Halson, ekspertka ds. regeneracji i profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk o Zdrowiu Australijskiego Uniwersytetu Katolickiego.
Jak najlepiej określić, ile godzin snu potrzebujesz? Zapisuj, o której godzinie się kładziesz i o której wstajesz – w ten sposób dowiesz się, jak długo zwykle śpisz. Zegarki i inne urządzenia monitorujące sen nie są do końca wiarygodne i często zawyżają liczbę przespanych godzin. Gdy już określisz, ile godzin przeciętnie śpisz, zastanów się, jak się czujesz w pierwszych godzinach po przebudzeniu. „Jak się czujesz, gdy wstaniesz z łóżka? Potrzebujesz kilku filiżanek kawy, aby zacząć dzień?” – pyta Halson.
„Czy czasami zasypiasz, oglądając wieczorem telewizję na kanapie? Jeśli tak, wydłużaj czas snu o 30 minut aż do momentu, gdy drzemki nie będą Ci już potrzebne”.
Shona Halson
Jeśli czujesz się dobrze od początku dnia, to znak, że śpisz wystarczająco długo. Warto jednak monitorować też to, jak czujesz się po południu i wieczorem. „Czy zdarza Ci się, że gdy stajesz na światłach w drodze do domu, łapie Cię senność i czujesz, że zaraz odpłyniesz? Czy czasami zasypiasz, oglądając wieczorem telewizję na kanapie? Jeśli tak, wydłużaj czas snu o 30 minut aż do momentu, gdy drzemki nie będą Ci już potrzebne” – radzi Halson.
Jeśli zachowujesz trzeźwość umysłu od momentu, gdy wstajesz, aż do chwili, gdy kładziesz się do łóżka, oznacza to, że liczba przesypianych przez Ciebie godzin jest idealna.
Zrób z tego nawyk: gorąco zachęcamy Cię do monitorowania liczby przespanych godzin i oceniania swojego snu – dzięki temu dowiesz się, czego potrzebujesz. Połóż notes przy łóżku i przez tydzień zapisuj, o której godzinie budzisz się i zasypiasz. Raz lub dwa razy dziennie zapisz, czy czujesz zmęczenie, i dopisz godzinę. Za każdym razem, gdy uzupełniasz swój dziennik snu, pogratuluj sobie w myślach („Dobra robota!”). Po tygodniu będziesz w stanie spojrzeć na dane i wykorzystać radę Halson, by wydłużać czas snu o 30 minut aż do momentu, gdy nie będziesz czuć zmęczenia w ciągu dnia.