De makkelijkste manier om gezonder te eten

Takim małym krokiem może być decyzja o jedzeniu jednego warzywnego posiłku dziennie. Gdy już Ci się to uda, kolejnym etapem może być ograniczenie niezdrowych nawyków np. jedzenia cukierków – jeśli jesz je trzy razy w tygodniu, ogranicz się do dwóch. Kolejnym etapem jest następna mała zmiana, a potem następna. Ważne, żeby się nie zatrzymywać i cały czas iść do przodu.



Przygotuj się, że nie wszystko Ci się uda. I nie ma w tym nic złego. „W tej grze masz nieskończenie wiele żyć. Więc jeśli coś pójdzie nie tak, możesz wrócić do niej następnego dnia i spróbować raz jeszcze” – mówi Scott-Dixon. Zamiast obsesyjnie zamartwiać się i winić z powodu każdego odstępstwa od diety St. Pierre radzi zastanowić się nad tym, jak można zachować się inaczej kolejnym razem: „Traktuj niepowodzenia jak lekcje, a nie jak porażki”.



Nie zapominaj o sukcesach. „Ludzie często skupiają się na tym, co poszło nie tak. Jednak być może aż 80% się udało. Przyjmij te sukcesy za punkt wyjścia dla kolejnych zmian” – radzi Scott-Dixon. W ten sposób zapiszesz na swoim koncie więcej zwycięstw.



Zrób z tego nawyk: postępuj zgodnie z tym wzorem i wprowadzaj małe zmiany w swojej diecie, takie jak dodawanie warzyw do posiłku. Połącz to zachowanie z nawykiem, który już masz, np. myśleniem o tym, co zjesz na obiad. Gdy następnym razem będziesz się nad tym zastanawiać, pomyśl – „dodam do niego warzywa”. A gdy już Ci się to uda, nie zapomnij sobie pogratulować – w ten sposób utrwalisz w sobie ten nawyk.