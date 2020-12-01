De makkelijkste manier om gezonder te eten

Najprostszy sposób na zdrowsze odżywianie
Coaching
Coaching i odżywianie
Prosty sposób na zdrowsze odżywianie
Nike Training
Odpuść sobie perfekcyjną dietę i wykonuj małe kroki, które zaprowadzą Cię do wielkich zmian.
Prawdopodobnie wiesz, że treningami nie da się zrekompensować złej diety. To wyświechtane hasło, ale taka jest prawda. Aby zachować jak najlepszą formę, trzeba odpowiednio się odżywiać.
Odpowiednie odżywianie nie musi jednak oznaczać przestrzegania niesłychanie rygorystycznej diety. Aby cieszyć się rezultatami w dłuższej perspektywie, najlepiej przyjąć strategię polegającą na jedzeniu tego, co najlepsze w danym momencie.
Jednym z największych błędów popełnianych przez osoby, które starają się jeść zdrowiej, jest przyjmowanie podejścia „wszystko musi być perfekcyjne” – mówi trener z Precision Nutrition i dyplomowany dietetyk Brian St. Pierre. „Bardzo często, zwłaszcza w styczniu, ludzie zaczynają wyznawać zasadę »wszystko lub nic« – przechodzą na rygorystyczne diety i ponoszą porażkę, ponieważ ich plany są niemożliwe do zrealizowania” – mówi St. Pierre.
„Rozsądny krok: spójrz na dietę jak na kontinuum”.
Nike Training
Rozsądny krok: spójrz na dietę jak na kontinuum. W tym podejściu chodzi o zadanie sobie pytania – jakich wyborów żywieniowych mogę dokonać, aby odżywiać się choć odrobinę lepiej? „Zadaj sobie to pytanie następnego dnia, a potem następnego, a zanim się zorientujesz, Twoja dieta zmieni się nie do poznania” – mówi St. Pierre. „Taka zmiana nie dokonuje się od razu, ale jeśli konsekwentnie wykonujesz małe kroki do przodu, efekty są niesamowite. Chodzi o to, aby pozytywne zmiany związane z odżywianiem stały się częścią Twojego stylu życia”.
Aby to podejście przynosiło efekty, konieczna jest całkowita szczerość ze sobą w kwestii nawyków żywieniowych i tego, co można zmienić. „Mówimy tu o prawdziwym życiu” – mówi Krista Scott-Dixon, dyrektorka programowa w Precision Nutrition, edukatorka żywieniowa z prawie 20-letnim doświadczeniem. „To nie jakieś magiczne uniwersum z przyszłości, gdzie wszystko jest na właściwym miejscu – chodzi o znalezienie najmniejszego elementu, który pozwoli Ci iść w dobrym kierunku”.
„Takim małym krokiem może być decyzja o jedzeniu jednego warzywnego posiłku dziennie”.
Nike Training
Takim małym krokiem może być decyzja o jedzeniu jednego warzywnego posiłku dziennie. Gdy już Ci się to uda, kolejnym etapem może być ograniczenie niezdrowych nawyków np. jedzenia cukierków – jeśli jesz je trzy razy w tygodniu, ogranicz się do dwóch. Kolejnym etapem jest następna mała zmiana, a potem następna. Ważne, żeby się nie zatrzymywać i cały czas iść do przodu.
Przygotuj się, że nie wszystko Ci się uda. I nie ma w tym nic złego. „W tej grze masz nieskończenie wiele żyć. Więc jeśli coś pójdzie nie tak, możesz wrócić do niej następnego dnia i spróbować raz jeszcze” – mówi Scott-Dixon. Zamiast obsesyjnie zamartwiać się i winić z powodu każdego odstępstwa od diety St. Pierre radzi zastanowić się nad tym, jak można zachować się inaczej kolejnym razem: „Traktuj niepowodzenia jak lekcje, a nie jak porażki”.
Nie zapominaj o sukcesach. „Ludzie często skupiają się na tym, co poszło nie tak. Jednak być może aż 80% się udało. Przyjmij te sukcesy za punkt wyjścia dla kolejnych zmian” – radzi Scott-Dixon. W ten sposób zapiszesz na swoim koncie więcej zwycięstw.
Zrób z tego nawyk: postępuj zgodnie z tym wzorem i wprowadzaj małe zmiany w swojej diecie, takie jak dodawanie warzyw do posiłku. Połącz to zachowanie z nawykiem, który już masz, np. myśleniem o tym, co zjesz na obiad. Gdy następnym razem będziesz się nad tym zastanawiać, pomyśl – „dodam do niego warzywa”. A gdy już Ci się to uda, nie zapomnij sobie pogratulować – w ten sposób utrwalisz w sobie ten nawyk.