Workouts waarin je zowel aerobe training als krachttraining combineert, zijn efficiënt omdat je meerdere spiergroepen tegelijk aanspreekt, waardoor je jezelf overal in je lichaam sterker en fitter maakt. Maar een belangrijke vraag bij deze combinatie is: doe je cardio voor of na je krachttraining?

Dat hangt sterk af van je doel, bijvoorbeeld of je vooral wilt afvallen, spiermassa wilt opbouwen of je prestaties wilt verbeteren. Je kunt zelfs overwegen om twee keer per dag te trainen, waarbij je eerder op de dag een volledige training doet en later nog een sessie inplant. Of dat voor jou haalbaar is, hangt vooral af van factoren zoals je planning, je conditie en je voorkeuren qua trainen.

Voor veel mensen is het het meest passend om krachttraining en cardio op afwisselende dagen te doen. Hoe je deze work-outs ook in je agenda inpast, belangrijk is dat je beide routinematig doet.