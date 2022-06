Als je doel is om af te vallen, kun je cardio doen vóór je krachttraining. Je kunt afvallen door met gewichten te werken. Hoe meer spiermassa je hebt, hoe sneller je stofwisseling is. Dat betekent dat je meer calorieën in rust verbrandt. Hierdoor creëer je een energietekort in je voeding, waardoor je gewicht verliest.



Met cardio kun je ook werken aan gewichtsverlies. Met aerobe oefeningen werk je in de vetverbrandingszone.Dat is de hartslagzone van ongeveer 70 procent van je maximale hartslag (HRM). Om je HRM te bepalen, verminder je 220 met je leeftijd.



Als je in de vetverbrandingszone traint, doe je precies wat je wilt, namelijk vet verbranden. De energie-uitvoer is voornamelijk afhankelijk van het afbreken van vet dat is opgeslagen als brandstof. En wanneer je deze cardio-oefeningen uitvoert op een lege maag, levert dit extra voordelen op.



Een onderzoek dat in 2013 werd gepubliceerd in het Britse Journal of Nutrition toonde aan dat het overslaan van je ontbijt en cardio leidt tot 20 procent meer calorieverbranding van vetten tijdens een work-out.



Bovendien is cardio zoals HIIT een van de beste manieren om vet te verbranden, boven alle andere oefeningen. Doordat HIIT-oefeningen anaerobisch worden uitgevoerd, leidt dit tot 'excess post-exercise oxygen consumption' (EPOC). Hierdoor is je stofwisseling tot 24 uur na je work-out hoger.



Een HIIT-work-out duurt tussen de 5 tot 10 minuten. Dat komt doordat het een intensieve training is die niet veel langer dan 10 minuten mag duren. Hoewel dit kort lijkt, is een dergelijke training door EPOC wel degelijk effectief. En omdat een HIIT-work-out snel is, kun je deze makkelijk doen voordat je met gewichten gaat werken. Door deze korte energie-explosie raak je niet te veel uitgeput, zodat je alles kunt geven tijdens het werken met gewichten. Zo haal je het beste uit beide oefeningen.