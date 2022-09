Hoe doe je een HIIT-work-out in je hotelkamer?

Iedereen die weleens op een luchthaven een 25 kilo zware koffer een defecte roltrap op heeft gesjouwd, kan je vertellen dat reizen haast een work-out is. Van jetlag en algemene reisvermoeidheid is bewezen dat ze energie verslinden.

En ondanks dat het niet erg is om je work-outs even stil te leggen tijdens je reis, kan fysieke activiteit je juist energie geven. Uit een onderzoek uit 2017 is gebleken dat korte momenten van beweging, zelfs al van 10 minuten, kunnen bijdragen aan een betere focus en alertheid als je last hebt van reisgerelateerde vermoeidheid en jetlag.

En je hoeft niet eens je hotelkamer uit om je in het zweet te werken. Uit een onderzoek in het International Journal of Exercise Science is gebleken dat training met lichaamsgewicht, of een training die gebruikmaakt van de zwaartekracht in plaats van een externe belasting zoals dumbbells, een positief effect heeft op je cardiovasculaire gezondheid en kracht.

Probeer deze work-out voor in je hotelkamer zonder materialen van Albert Matheny, NSCA-gecertificeerde krachtcoach.