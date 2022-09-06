Hoe doe je een HIIT-work-out in je hotelkamer?

De beste work-out met lichaamsgewicht voor in je hotelkamer
Sporten & activiteiten
Voor deze knallende HIIT van 30 minuten heb je alleen wat ruimte nodig om te bewegen en een beetje motivatie.
Iedereen die weleens op een luchthaven een 25 kilo zware koffer een defecte roltrap op heeft gesjouwd, kan je vertellen dat reizen haast een work-out is. Van jetlag en algemene reisvermoeidheid is bewezen dat ze energie verslinden.
En ondanks dat het niet erg is om je work-outs even stil te leggen tijdens je reis, kan fysieke activiteit je juist energie geven. Uit een onderzoek uit 2017 is gebleken dat korte momenten van beweging, zelfs al van 10 minuten, kunnen bijdragen aan een betere focus en alertheid als je last hebt van reisgerelateerde vermoeidheid en jetlag.
En je hoeft niet eens je hotelkamer uit om je in het zweet te werken. Uit een onderzoek in het International Journal of Exercise Science is gebleken dat training met lichaamsgewicht, of een training die gebruikmaakt van de zwaartekracht in plaats van een externe belasting zoals dumbbells, een positief effect heeft op je cardiovasculaire gezondheid en kracht.
Probeer deze work-out voor in je hotelkamer zonder materialen van Albert Matheny, NSCA-gecertificeerde krachtcoach.
De ultieme work-out met lichaamsgewicht voor in de hotelkamer (30 minuten)
Benodigde materialen: geen
Geschikt voor: alle niveaus (gebruik de hieronder vermelde aanpassingen)
Benodigde tijd: 25 tot 30 minuten, afhankelijk van de lengte en rust tussen sets en oefeningen.
Warming-up: 2 tot 5 minuten
Walkouts
- Ga met je voeten op heupbreedte staan met je armen langs je zij.
- Ga iets door je knieën en breng je handpalmen naar de vloer. Ondersteun je lichaamsgewicht met je handen en loop met je handen naar voren totdat je in een horizontale plankhouding met rechte armen bent. Dit betekent dat je handpalmen stevig op de vloer staan, je schouders boven je polsen zijn, je hielen naar de achterkant van de kamer wijzen en je blik net voorbij je vingertoppen is gericht. Span je core aan en hou een tot twee seconden vast.
- Loop je handen rustig terug naar je voeten tot je in gehurkte houding bent. Ga vervolgens weer naar de staande houding. Herhaal twee tot drie keer.
De beste rekoefening ter wereld
- Zet je linkervoet naar voren en kom in een lunge met je gezicht naar voren en je rechtervoorvoet stevig op de vloer, je hiel iets boven de vloer. Zet je handen op de vloer zodat deze parallel zijn met je linkervoet. Je linkerhand moet aan de rechterkant van je linkervoet staan.
- Hou je linkerhand aan de vloer ter ondersteuning en draai je bovenlijf langzaam naar rechts terwijl je je rechterhand naar het plafond uitstrekt. Hou je ogen op je rechterhand gericht terwijl deze naar het plafond reikt.
- Haal twee tot drie keer diep adem waarbij je langzaam uitademt. Probeer bij elke uitademing je bovenlijf een beetje verder naar rechts te draaien. Wissel van kant. Herhaal twee tot drie keer.
Work-out met lichaamsgewicht: 25 tot 28 minuten
Rust voor onderstaande oefeningen 30 tot 60 seconden (of zolang als nodig is) voordat je overgaat naar de volgende oefening.
1.Achterwaartse lunges
Gebruikte spieren: bilspieren, hamstrings, dijspieren, kuitspieren
Voordelen: naast het feit dat dit een geweldige all-around krachtoefening voor de benen is, zegt Matheny dat achterwaartse lunges een eenzijdige beweging zijn, waar ook balans en coördinatie bij komen kijken.
Zo doe je de oefening:
- Ga met je voeten op heupbreedte staan, met je armen langs je zij op de heupen of als een hardloper (met je ellebogen gebogen en een arm naar voren en de andere naar achteren).
- Hou je core aangespannen en zet je rechtervoet naar achteren terwijl de linkerknie in een lunge zakt. De rechterhiel moet iets van de vloer af komen terwijl de linkerknie net voorbij de linkertenen komt. Het bovenlijf moet licht naar voren gebogen zijn.
- Gebruik de hamstring, dijspieren en bilspieren van je linkerbeen om met je rechterbeen naar voren te stappen en in staande houding te komen.
- Pauzeer en herhaal acht tot twaalf keer. Wissel van been. Doe twee tot drie sets per been, rust 30 tot 60 seconden tussen de sets.
2.Single-Leg Hip Bridges
Gebruikte spieren: hamstrings, bilspieren, corespieren
Voordelen: voor reizigers die het grootste gedeelte van de dag in een vliegtuigstoel of autostoel hebben gezeten, kan een single-leg hip bridge de verkrampte heupspieren openen, volgens Matheny.
Zo doe je de oefening:
- Ga op je rug liggen met je handen langs je zij en de handpalmen op de vloer. Buig je knieën en zet je voeten op de vloer op zo'n 15 cm van je billen.
- Duw je handpalmen stevig in de vloer en til je heupen van de vloer tot een comfortabele hoogte. Je kin moet tegen de borst aan drukken, maar niet op een oncomfortabele manier. Span je bilspieren aan. Dit is de bridge.
- Strek je linkerbeen uit vanuit de bridge. Breng je heupen langzaam en gecontroleerd richting de vloer waarbij je je armen (met je handpalmen stevig in de vloer gedrukt) gebruikt om het lichaam te stabiliseren. Als je bijna de vloer raakt, span je de bilspieren en core aan om de heupen weer naar boven te duwen, waarbij je linkerbeen de hele tijd gestrekt blijft.
- Herhaal acht tot twaalf keer. Wissel van been. Doe twee tot drie sets per been, rust 30 tot 60 seconden tussen de sets.
Maak het eenvoudiger: Laat stap drie achterwege en doe acht tot twaalf keer alleen de bridge.
Maak het moeilijker: Ga niet op je rug liggen maar leg je schouderbladen op de rand van een stoel of bed zodat je bovenlijf verticaler is. Je kunt ook een zwaar voorwerp (een groot boek bijvoorbeeld) op je schoot leggen terwijl je je heupen optilt.
3.Push-ups
Gebruikte spieren: borstspieren, corespieren, triceps, biceps, schouderspieren
Voordelen: omdat je veel verschillende spieren in het bovenlichaam tegelijkertijd traint, is de push-up de superster van alle oefeningen met lichaamsgewicht, zegt Matheny. Bovendien kun je de intensiteit aanpassen voor meer of minder uitdaging.
Zo doe je de oefening:
- Ga op handen en knieën zitten met je handpalmen stevig op de vloer. Plaats je handen recht onder je schouders.
- Strek tegelijkertijd je armen en benen en duw je benen naar achteren totdat je in plankhouding met gestrekte armen staat. Hou je benen gestrekt met je voeten op heupbreedte.
- Span je core aan en buig je ellebogen naar achteren langs je lichaam (ze mogen wel iets naar de buitenkant wijzen). Doe dit langzaam en gecontroleerd. Blijf recht vooruit kijken. Als je borst bijna de vloer raakt, pauzeer je en duw je jezelf met je handpalmen terug in de plankhouding met gestrekte armen.
- Herhaal 10 tot 15 keer. Doe twee tot drie sets en rust 30 tot 60 seconden tussen de sets.
Maak het eenvoudiger: Doe een push-up tegen de muur. Ga 30 tot 60 cm van de muur afstaan, of net zo ver dat je armen volledig gestrekt zijn als je de handpalmen tegen de muur aan drukt. Gebruik dezelfde aanwijzingen als hierboven (dus span je core aan wanneer je je laat zakken, pauzeer wanneer je borst bijna de muur raakt en duw jezelf vervolgens met de handpalmen terug totdat je armen weer gestrekt zijn).
Maak het moeilijker: Leg je voeten op een stoel of bed terwijl je handen op de vloer blijven. Gebruik dezelfde aanwijzingen als hierboven (dus span je core aan wanneer je je laat zakken, pauzeer wanneer je borst bijna de muur raakt en duw jezelf vervolgens met de handpalmen terug totdat je armen weer gestrekt zijn).
4.Crab Walks
Gebruikte spieren: triceps, corespieren, schouderspieren, bilspieren, hamstrings
Voordelen: Matheny zegt dat gespannen spieren in de borst en onderarmen, een symptoom dat vaak voorkomt wanneer je lang achter de computer zit, met deze oefening losser kunnen worden gemaakt.
Zo doe je de oefening:
- Ga op de vloer zitten met je knieën gebogen en je handen achter je, handpalmen op de vloer en vingers naar achteren (recht naar achteren of een beetje naar de zijkant, afhankelijk van de flexibiliteit van je polsen).
- Blijf je handpalmen in de vloer duwen voor steun en til je heupen zo'n 5 tot 8 cm omhoog. Hou je blik neutraal. Dit is de krabhouding.
- Hou je core aangespannen en je billen van de vloer en beweeg je linkervoet en rechterhand tegelijkertijd naar voren. Herhaal dit patroon met de rechtervoet en linkerhand. Herhaal de beweging om het lichaam naar voren te bewegen, en draai de beweging om (dus linkervoet en rechterhand naar achteren) om je lichaam naar achteren te bewegen.
- Herhaal stap drie gedurende ongeveer 20 tot 30 seconden, of zo lang mogelijk. Rust 30 seconden en herhaal nog twee tot drie keer.
Maak het eenvoudiger: Blijf in de krabhouding staan en beweeg in geen enkele richting.
Maak het moeilijker: Maak de beweging sneller of blijf de beweging zo lang mogelijk herhalen.
5.Burpees
Gebruikte spieren: corespieren, triceps, biceps, schouderspieren, bilspieren, hamstrings, dijspieren, kuitspieren Voordelen: ondanks de (soms) negatieve reputatie, zijn burpees "een geweldige full-body conditie-oefening", volgens Matheny. "Je kunt het eenvoudiger of moeilijker maken, afhankelijk van je huidige conditie."
Zo doe je de oefening:
- Ga met je voeten op heupbreedte staan met je armen langs je zij. Buig je knieën en duw je heupen naar achteren totdat de hamstrings parallel (of bijna parallel) zijn aan de vloer. Buig je bovenlijf licht naar voren en zet je handen op de vloer, direct voor je voeten.
- Gebruik je handen om je lichaam te ondersteunen en spring zacht en gecontroleerd met je voeten recht naar achteren. Kom in een plankhouding met gestrekte armen, met je blik net boven je vingertoppen en je core aangespannen.
- Buig de ellebogen gecontroleerd recht naar achteren en breng je borst naar de vloer. Als je borst bijna de vloer raakt, duw je jezelf met je handpalmen terug in de plankhouding met gestrekte armen.
- Vanuit de plankpositie met gestrekte armen waarbij je handpalmen stevig op de vloer staan, spring je met je voeten naar voren zodat ze net achter de handen komen.
- Gebruik je bilspieren en hamstrings om snelheid te krijgen, duw je vanuit je hielen omhoog naar een staande houding en spring dan omhoog.
- Land zacht en kom direct in een squat. Herhaal de beweging 10 tot 20 keer. Rust zolang als nodig om de work-out te voltooien. (* LET OP: stappen vier, vijf en zes moeten in een enkele, soepele beweging worden uitgevoerd. )
Maak het eenvoudiger: Matheny geeft aan dat, omdat een burpee zoveel verschillende onderdelen heeft, je er gemakkelijk een of meerdere elementen uit weg kunt laten. Laat de push-up of sprong achterwege, of loop met je voeten naar achteren en naar voren in plaats van te springen.
Maak het moeilijker: Herhaal de oefening vaker of beweeg sneller voor extra intensiteit.
Cooling-down: 2 tot 5 minuten
Knieën naar je borst
- Ga op je rug liggen met je armen uitgestrekt naar beide zijden. Haal twee tot drie keer diep adem, waarbij je langzaam uitademt.
- Reik op de tweede of derde uitademing met beide armen naar het plafond en trek beide knieën naar de borst. Vouw je armen om je knieën. (Als dit niet lukt, gebruik dan een handdoek voor meer reikwijdte.)
- Gebruik je handen om je knieën naar je borst te duwen. Kijk naar het plafond en duw je schouderbladen in de vloer met de achterkant van je hoofd op de vloer. Adem in, adem uit en blijf je knieën stevig tegen je borst drukken, maar hou het comfortabel. Adem nog drie tot vier keer in en uit.
- Rust en herhaal zo vaak je wilt.
Kindhouding
- Ga op handen en knieën zitten met je knieën iets breder dan je heupen. De tenen van beide voeten moeten elkaar raken. Zet je handpalmen op schouderbreedte en duw ze in de vloer.
- Duw je heupen langzaam naar achteren terwijl je je tenen bij elkaar houdt. Loop tegelijkertijd met je handen naar voren totdat je armen volledig gestrekt zijn terwijl je heupen naar achteren op je voeten liggen. Blijf je handpalmen in de vloer duwen.
- Adem diep in en uit en duw je heupen verder naar achteren. Probeer je rug zo recht mogelijk te houden, met je blik op de vloer gericht.
- Hou 20 tot 30 seconden vast. Rust en herhaal zo vaak je wilt.
Tekst: Julia Sullivan, door ACE gecertificeerde personal trainer