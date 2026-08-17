Air Force 1 sneakers: haal alles uit jezelf
Toen we in 1982 ons eerste paar Air Force 1 schoenen lanceerden, wisten we al dat ze alles zouden veranderen. De Nike Air units in de zolen waren een echte doorbraak in demping en ondersteuning. Sporters van over de hele wereld konden nu vol vertrouwen hun grenzen verleggen. De AF1 sneakers worden nog altijd met dezelfde revolutionaire technologie gemaakt. En door de moderne designs zien je nieuwe schoenen er net zo goed uit als dat ze voelen.
De kracht van de perfecte pasvorm
Om het meeste uit onze Nike Air Force 1 sneakers te halen, is het belangrijk om de goede maat kiezen. De maten op onze Air Force 1-pagina zijn de standaardmaten voor de EU, maar in onze maattabellen vind je ook andere maateenheden. Lees de hulpartikelen van Nike over onze AF1-maten voor heren, dames en kinderen.
Zolen voor steun
Elke sportprestatie begint bij de zool. Air Force 1's hebben groeven in de buitenzool, zodat die grip én flexibiliteit geeft. Zo kun je bewegen en je voeten strekken zoals nodig is voor het spel. Zoek eens naar niet-afgevende rubberzolen voor binnensporten, of naar cupsoles die je Air Force 1's lichtgewicht maken en die superlang meegaan. Binnenin de sneakers vangen de padding en onze iconische Nike Air units de klappen op van elke stap, sprong en draai.
Beter bewegen met innovatief bovenwerk
Omdat je niet bij elke sport dezelfde steun bij je enkels nodig hebt, maken we onze Nike Air Force 1 sneakers in verschillende hoogtes. Als je veel moet draaien en plotseling moet stoppen, zijn de hoge AF1's perfect voor demping en bescherming. Je voet en enkel kunnen in deze schoen als één onderdeel bewegen. Zoek je een vrij en relaxed gevoel? Dan zijn onze lage Nike Air Force 1's iets voor jou. Of je kiest de middenweg met mid-top Air Force 1's.
De nieuwste Air Force 1's: draag ze op jouw manier
Bij Nike geloven we in sneakers die topprestaties leveren én er goed uitzien. Onze Nike Air Force 1's zijn er in veel verschillende kleuren. Van coole urban neutrale tinten tot opvallende, felle primaire kleuren. Voor een old-school stijl kies je een paar in stralend wit of glanzend zwart voor een chique finish. Je kunt ook kiezen voor extra luxe details zoals getextureerde panelen, colour-pop-details en suède en leer. Wat je ook kiest, de Nike Swoosh is het onmisbare keurmerk van kwaliteit.
Nike Move to Zero: red onze toekomst
We moeten allemaal een steentje bijdragen aan de bescherming van onze planeet. Daarom zijn we het Nike Move to Zero programma gestart. Hiermee willen we netto nul CO2 uitstoten en netto nul afval produceren. Sinds 2008 maken we onze Nike Air units met minimaal 50% gerecyclede materialen. Ook hergebruiken we meer dan 90% van het afval dat vrijkomt bij het maken van onze Air zolen. En sinds 2020 werken al onze Air fabrieken en innovatiecentra in Noord-Amerika 100% op windenergie.